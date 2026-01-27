Esquema de corrupción institucionalizado: abogado confiesa pagos millonarios a pareja de Vivanco y revela presunta “venta de fallos”

Una declaración clave ha remecido los cimientos de la denominada “trama bielorrusa”. El abogado Eduardo Lagos, actualmente en prisión preventiva por soborno y lavado de activos, entregó un relato detallado a la Fiscalía Regional de Los Lagos en el que describe un esquema de corrupción institucionalizado que vincula directamente a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y su pareja, Gonzalo Migueles.

Pese a que el jurista se negó a firmar su testimonio un día después, alegando supuestos malos tratos, sus palabras ya forman parte de la carpeta investigativa. En ellas, Lagos detalla que, aunque conocía a Vivanco hace años, la relación comercial con Migueles se estrechó en 2023, cuando su socio, Mario Vargas, lo llevó a su oficina asegurando que Migueles podía “sacarle el voto” a la magistrada, publica Emol.

Negociación de votos y pagos en efectivo

Lagos confesó que le contó a su socio y exdiputado Gabriel Silber que acordó pagarle a Migueles contra resultados favorables. El abogado describió al menos cinco pagos directos destinados a Vivanco, entre los que destacan:

$70 millones de pesos entregados en dólares en diciembre de 2023.

entregados en dólares en diciembre de 2023. $45 millones de pesos en junio de 2024, suma que fue negociada personalmente con Migueles en una reunión donde originalmente se pedían $100 millones.

El imputado reveló que Migueles no solo se jactaba de manejar las redes del sistema judicial, sino que incluso llegó a ofrecer el voto de otros magistrados, como el del ministro Arturo Prado, a cambio de beneficios económicos.

El asesoramiento en casa de la magistrada

Uno de los pasajes más graves del testimonio apunta a que Ángela Vivanco asesoró directamente a los abogados para la tramitación de recursos que ella misma fallaría posteriormente. Según Lagos, la reunión se concretó en la casa de la exmagistrada, donde ella demostró un manejo total de la causa, en la que se disputaban más de $4 mil millones de pesos. En dicha cita, Vivanco les habría sugerido utilizar la vía de la aclaración o enmienda para obtener los costos de desmovilización de maquinarias.

Temor en el equipo legal

El nivel de exposición de estas maniobras generó pánico en los empleados de la oficina. Lagos relató que uno de sus mejores abogados, Isaac Ramírez, renunció al ver a Gonzalo Migueles circulando libremente por el despacho con tarjeta de estacionamiento propia. Al rechazar una oferta de duplicar su sueldo para quedarse, Ramírez fue tajante: “tenía miedo por esto”.