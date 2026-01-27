Temblor se registra en zona central de Chile hoy 27 de enero: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo
El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile entregó más detalles.
Un sismo de menor intensidad se registró durante la mañana de este martes en las regiones de Valparaíso y Metropolitana, activando el monitoreo por parte de los organismos técnicos.
La información fue confirmada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), que inició el levantamiento de reportes a través de la Red de Informantes Mercalli.
De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3,7 y se localizó a 16 kilómetros al oeste de la Ligua, en la región de Ligua.
El sismo ocurrió a las 09.21 horas y tuvo una profundidad de 28 kilómetros, lo que explica su carácter moderado pese a la magnitud registrada.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.