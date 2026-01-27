Temblor se registra en zona central de Chile hoy 27 de enero: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

Un sismo de menor intensidad se registró durante la mañana de este martes en las regiones de Valparaíso y Metropolitana, activando el monitoreo por parte de los organismos técnicos.

La información fue confirmada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), que inició el levantamiento de reportes a través de la Red de Informantes Mercalli.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3,7 y se localizó a 16 kilómetros al oeste de la Ligua, en la región de Ligua.

El sismo ocurrió a las 09.21 horas y tuvo una profundidad de 28 kilómetros, lo que explica su carácter moderado pese a la magnitud registrada.