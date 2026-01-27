Usuaria española alucina con los supermercados en Chile: “Esta máquina me voló la cabeza...”

Un video grabado en una reconocida cadena de supermercados se convirtió en viral en redes sociales, luego de que la usuaria @laespanolaenchile expusiera las cosas que la impactaron.

“De verdad, hay cosas que uno normaliza en Chile y que son demasiado nivel”, indicó la creadora de contenidos en su video.

En el registro, Ana, muestra su experiencia en el supermercado Jumbo donde le llamó la atención las máquinas que la cadena tiene para ofrecer servicios a sus clientes.

“Tienen una máquina que hace crema de frutos secos ahí mismo. Hay un frigorífico especiales con carne premium”, comenzó relatando.

“Esta máquina me voló la cabeza: mide la maduración de la palta”, indicó sorprendida la infleuncer.

El registro sumó diversas reacciones en Instagram. “Me acabo de enterar que existen esas máquinas y eso que soy chilena”; “Es que la palta... no podemos vivir sin ella”, fueron algunos de los comentarios que recibió la creadora de contenido.