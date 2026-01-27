;

Usuaria española alucina con los supermercados en Chile: “Esta máquina me voló la cabeza...”

La creadora de contenido no pudo creer las cosas que encontró en una reconocida cadena de supermercados.

Nicolás Lara Córdova

Usuaria española alucina con los supermercados en Chile: “Esta máquina me voló la cabeza...”

Un video grabado en una reconocida cadena de supermercados se convirtió en viral en redes sociales, luego de que la usuaria @laespanolaenchile expusiera las cosas que la impactaron.

De verdad, hay cosas que uno normaliza en Chile y que son demasiado nivel”, indicó la creadora de contenidos en su video.

Revisa también:

ADN

En el registro, Ana, muestra su experiencia en el supermercado Jumbo donde le llamó la atención las máquinas que la cadena tiene para ofrecer servicios a sus clientes.

“Tienen una máquina que hace crema de frutos secos ahí mismo. Hay un frigorífico especiales con carne premium”, comenzó relatando.

“Esta máquina me voló la cabeza: mide la maduración de la palta”, indicó sorprendida la infleuncer.

El registro sumó diversas reacciones en Instagram. “Me acabo de enterar que existen esas máquinas y eso que soy chilena”; “Es que la palta... no podemos vivir sin ella”, fueron algunos de los comentarios que recibió la creadora de contenido.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad