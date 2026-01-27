;

FOTO. Entregan Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda a la actriz Ana Reeves

La actriz de 77 años fue galardonada por su extensa carrera en teatro, cine y televisión.

Nicolás Lara Córdova

Este martes, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Patrimonios premiaron con la Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda a la actriz Ana Reeves.

La actriz de 77 años fue galardonada en reconocimiento a su ilustre carrera en teatro, cine y televisión.

“Hoy celebramos a nuestra querida y destacada actriz nacional Ana Reeves, quien merecidamente fue premiada por el Ministerio de las Culturas las Artes y los Patrimonios con la Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda“, indicaron desde ChileActores.

Reeves ha tenido destacadas participaciones en teleseries como Sucupira, Tic Tac, Aquelarre, Amores de Mercado, entre otros y películas como La nana, Mansacue y El chacotero sentimental.

Su última participación se dio en la película 31 minutos: Calurosa Navidad donde le prestó su voz a la personaje Bufandina Escarcha.

