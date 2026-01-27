FOTO. Entregan Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda a la actriz Ana Reeves
La actriz de 77 años fue galardonada por su extensa carrera en teatro, cine y televisión.
Este martes, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Patrimonios premiaron con la Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda a la actriz Ana Reeves.
La actriz de 77 años fue galardonada en reconocimiento a su ilustre carrera en teatro, cine y televisión.
“Hoy celebramos a nuestra querida y destacada actriz nacional Ana Reeves, quien merecidamente fue premiada por el Ministerio de las Culturas las Artes y los Patrimonios con la Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda“, indicaron desde ChileActores.
Reeves ha tenido destacadas participaciones en teleseries como Sucupira, Tic Tac, Aquelarre, Amores de Mercado, entre otros y películas como La nana, Mansacue y El chacotero sentimental.
Su última participación se dio en la película 31 minutos: Calurosa Navidad donde le prestó su voz a la personaje Bufandina Escarcha.
