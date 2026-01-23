;

VIDEOS. ¿Para el Oscar 2027? Jason Momoa elogia una de las próximas películas de Timothée Chalamet: “De las mejores actuaciones que le he visto”

El joven actor ya se encuentra nominado en esta edición 2026 por “Marty Supreme” y podría ir por más.

José Campillay

No hay dudas de que Timothée Chalamet se ha convertido en uno de los actores más populares de los últimos años, con millones de seguidores que se mantienen atentos a cada uno de sus pasos.

Un completo desconocido, Llámame por tu nombre, Wonka, El rey, Dune, Hasta los huesos y La crónica francesa son solo algunos de los títulos que forman parte de su destacada carrera que ha forjado en Hollywood.

A sus 30 años, alcanzó un importante récord con la nominación de los Premios Oscar 2026, pudiendo igualar a una gran figura como lo es el gran Marlon Brando.

Esto, debido a que fue considerado por tercera vez en la categoría Mejor Actor a su aún corta edad y con amplio futuro por delante. Para esta oportunidad fue incluído por Marty Supreme. Previamente lo hizo con Un completo desconocido (2025) y Llámame por tu nombre (2018).

Hoy, de la mano del filme dirigido por Joshua Safdie, Chalamet tiene grandes posibilidades de quedarse con su primera estatuilla, siendo un gran logro y sumando un hito clave en su trayectoria. Además, conseguiría el reconocimiento en su tercer intento, uno antes que Brando.

Pero, a pesar de las grandes expectativas puestas para este año, ya comienza a hablarse de sus futuros proyectos y una posible campaña para la temporada de premios en 2027.

Y es que Jason Momoa, en el marco de la promoción de Los hermanos demolición, se refirió al gran trabajo que ha hecho Timothée para Dune 3, una de las películas más esperadas y siendo un título fundamental para su crecimiento.

“Espera a verlo en Dune 3. Es una de las mejores actuaciones que le he visto jamás. ¡Jamás! En serio, ‘Timmy’ está arrasando“, declaró.

De esta manera, ya se comienza a especular con una cuarta nominación a los Premios Oscar, la cual significaría su tercera consecutiva, o al menos una consideración importante en grandes instancias. Esto, sin saber aún si es ganador de la presente edición.

