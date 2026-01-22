;

“Luego de 380 días de una injusta detención...”: confirman liberación del yerno de Edmundo González en Venezuela

La hija de Edmundo González dio a conocer la liberación a través de redes sociales. “Ha sido una lucha estoica y muy dura por más de 1 año”, expresó.

El régimen venezolano ha liberado a Rafael Tudares, yerno del líder opositor Edmundo González, según informó la esposa del propio Tudares en su perfil de la red social X.

“Cumplo con informar que, luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa esta madrugada”, señaló Mariana González de Tudares.

Y añadió que “ha sido una lucha estoica y muy dura por más de 1 año, en la que finalmente logramos la excarcelación de Rafael, y aspiramos, más temprano que tarde, su libertad plena, a la que tiene derecho”.

Liberación de presos políticos en Venezuela

A Tudares lo detuvieron el 7 de enero de 2025 -tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo-, cuando también arrestaron al defensor de derechos humanos Carlos Correa y al excandidato presidencial opositor Enrique Márquez, estos dos últimos liberados.

Desde que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y la presidencia del país fue ocupada por la segunda en el Gobierno, Delcy Rodríguez, Venezuela ha ido liberando paulatinamente a parte de los centenares de presos políticos que mantiene en las cárceles del país.

