Destituyen al “testaferro” de Maduro y la CIA pisa Caracas: las convulsionadas últimas 24 horas en Venezuela

Venezuela vivió 24 horas de alta tensión política y giros inesperados que reconfiguraron el mapa del poder tras la captura de Nicolás Maduro.

En una jornada marcada por decisiones internas, señales a Washington y movimientos económicos clave, el gobierno interino de Delcy Rodríguez aceleró definiciones para sostener la transición bajo la mirada de Estados Unidos.

Uno de los grandes golpes a la mesa se dio con la destitución de Álex Saab como ministro de Industrias y Producción Nacional. El empresario colombo-libanés, señalado durante años como presunto testaferro de Maduro, salió del gabinete en medio de una reestructuración que fusionó esa cartera con Comercio Nacional.

Aunque Rodríguez agradeció públicamente su gestión y evitó críticas, la decisión fue leída como una señal política hacia el exterior, considerando el historial judicial de Saab en EE.UU. y las presiones internacionales tras los hechos del 3 de enero en Caracas.

La CIA pisa Caracas

Sin embargo, el foco también ha estado en el plano diplomático. El director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió en Caracas con Rodríguez en un encuentro calificado como “histórico” por fuentes estadounidenses.

La cita, ordenada directamente por el presidente Donald Trump, abrió un canal formal de cooperación en seguridad, lucha contra el narcotráfico y, especialmente, en materia energética. Washington dejó claro que Venezuela “ya no puede ser un refugio” para sus adversarios y que el control del flujo petrolero será central en esta nueva etapa.

En paralelo, María Corina Machado era recibida en la Casa Blanca con un perfil bajo. Pese al gesto simbólico de entregarle a Trump su medalla del Premio Nobel de la Paz, la administración estadounidense volvió a expresar dudas sobre su capacidad para liderar la transición, reforzando la apuesta por Rodríguez como interlocutora principal.

A lo anterior, se suma el componente económico. En su primer gran mensaje al país, Rodríguez anunció reformas para atraer inversión extranjera, cambios a la ley de hidrocarburos, el ingreso de divisas petroleras a la banca privada y la creación de fondos soberanos para gasto social e infraestructura. También confirmó la primera exportación de gas licuado en la historia del país.