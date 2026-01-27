;

VIDEO. Colgó sostenes en el cartel de Hollywood: Sydney Sweeney arriesga problemas legales tras polémica acción

La intervención fue parte de una campaña promocional para el lanzamiento de su nueva línea de lencería.

Javiera Rivera

Colgó sostenes en el cartel de Hollywood: Sydney Sweeney arriesga problemas legales tras polémica acción

La actriz Sydney Sweeney quedó en el centro de la polémica luego de protagonizar una arriesgada intervención en el icónico letrero de Hollywood, en Los Ángeles, como parte de una campaña promocional para el lanzamiento de su nueva línea de lencería.

Según reveló el medio estadounidense TMZ, la protagonista de Euphoria subió de noche la empinada ladera donde se ubica el famoso cartel y escaló una de sus letras para colgar sostenes, mientras un equipo de producción registraba toda la acción en video.

Posteriormente, las imágenes fueron compartidas por la propia actriz en su cuenta de Instagram.

El registro también muestra cómo Sweeney y su equipo cargaron bolsos con prendas en una camioneta y recorrieron calles oscuras para llegar hasta la base del cerro, desde donde ascendieron hasta el emblemático símbolo de la industria cinematográfica.

La acción, sin embargo, podría traerle consecuencias legales. Desde la Cámara de Comercio de Hollywood, entidad propietaria del letrero, señalaron a TMZ que no se otorgó autorización para trepar ni manipular la estructura.

“No se concedió ningún permiso”

“No se concedió ningún permiso para hacer esto, como es obligatorio”, indicaron desde la institución, agregando que actualmente se investiga cómo la producción accedió al lugar.

Revisa también

ADN

Aunque la actriz contaba con un permiso de FilmLA para realizar grabaciones en el sector, dicho documento no autorizaba a tocar ni escalar el cartel. Por este motivo, no se descarta la presentación de un informe policial por delitos de invasión de propiedad y vandalismo.

Desde la Cámara de Comercio también señalaron que están evaluando si corresponde iniciar acciones legales, dependiendo del resultado de la investigación interna. “Aún estamos revisando cómo y bajo qué autoridad, si existió alguna, se accedió al sitio”, afirmaron.

El video formaría parte de la estrategia publicitaria para el lanzamiento de la marca Syrn, que cuenta con el respaldo financiero del empresario Jeff Bezos, uno de sus inversionistas. Tras la grabación, la mayoría de las prendas fueron retiradas del cartel, aunque algunas habrían quedado en el lugar.

Hasta el momento, Sydney Sweeney no ha entregado declaraciones públicas sobre la controversia.

Revisa la publicación:

