CMF solicita a Aníbal Mosa cambiar condiciones de su oferta para comprar acciones de Blanco y Negro

El presidente de Blanco y Negro busca llegar a obtener el 66% de la propiedad del club.

CMF solicita a Aníbal Mosa cambiar condiciones de su oferta para comprar acciones de Blanco y Negro

La semana pasada, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) para obtener cerca de 30 millones de acciones serie B emitidas por ByN, a través de Inversiones Panitao Limitada y que equivalen al 30% de la sociedad.

Por esta compra, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) envió este martes una serie de observaciones a la oferta de Mosa, quien de concretar el movimiento controlaría un 66% del total de Blanco y Negro.

Las observaciones de la CMF a Aníbal Mosa

La CMF indicó en primera instancia que el cierre de la OPA regirá hasta las 17:30 horas del día de vencimiento original según lo estipulado en el Manual de Operaciones en Acciones de la Bolsa de Comercio de Santiago.

Además, la Comisión solicitó a Aníbal Mosa que corrija su domicilio y precise si vive en Frutillar o Santiago.

La CMF le pidió a Mosa que integre un resumen relativo al estado de resultado e indicadores de liquidez, solvencia y rentabilidad de los últimos dos periodos anuales.

Por último se le pidió corregir el ítem “Precio y Condiciones de Pago”, en la que el oferente deberá “corregir lo informado ajustándose a lo señalado en el artículo 199 de la Ley N°18.045, sobre la forma de cálculo del premio por control en relación al precio de mercado de la acción, debiendo además ajustar este último”. Es decir, ajustar el precio de la oferta publicada.

Aníbal Mosa contará con tres días hábiles a partir de la notificación de la CMF y además deberá publicar la rectificación en la oferta entregada.

