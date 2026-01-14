CMF interviene en la compra de acciones de Azul Azul: oficia al club por eventual “acuerdo de actuación conjunta”

;

La Comisión para el Mercado Financiero cuestionó que José Ramón Correa haya comprado el paquete que pertenecía a Daniel y Eduardo Schapira.

Durante la jornada del pasado lunes, los hermanos Daniel y Eduardo Schapira vendieron el 21,44% de las acciones de Azul Azul.

Dicho porcentaje del paquete accionario fue adquirido por otro director de la organización, José Ramón Correa, a través de la sociedad Romántico Viajero SpA.

Esta situación deja a Michael Clark con mayor poder, considerando que la oposición a su gestión queda con una escasa presencia respecto de la propiedad del club, más aún considerando la relación del abogado con el mandamás de Azul Azul.

Es precisamente aquel rol, considerando que José Ramón Correa representa al presidente del elenco universitario laico en la apelación que hizo ante la Corte Suprema por la sanción que le impuso la Comisión para el Mercado Financiero, el cual fue cuestionado por la CMF.

A través de un oficio, la orgánica advirtió que "si como consecuencia de cualquier adquisición, una persona o grupo de personas con acuerdo de actuación conjunta alcanza o supera los dos tercios de las acciones emitidas con derecho a voto de una sociedad anónima abierta, deberá realizar una oferta pública de adquisición por las acciones restantes, dentro del plazo de 30 días, contado desde la fecha de aquella adquisición".

Producto de aquello, la CMF requirió tanto a Michael Clark como José Ramón Correa "informar acerca de la existencia de un eventual acuerdo de actuación conjunta, por si o a través de vehículos de inversión, así como cualquier tipo de relación que pudiere existir a su respecto".

Los dos directores de Azul Azul tienen plazo hasta mañana 15 de enero para aclarar la situación ante la Comisión para el Mercado Financiero, pudiendo exponerse a sanciones.

