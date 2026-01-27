“A veces uno cree que no va a volver pero la vida te lleva por distintas situaciones; sería interesante darle el vamos a la nueva generación”

En 2014, el programa El Club de la Comedia llegó a su fin y uno de sus rostros más reconocidos, Juan Pablo Flores, comenzó a alejarse del humor.

Cuatro años más tarde, Flores se trasladó junto a su familia a Pucón. Ahí comenzó a trabajar en el sector inmobiliario y se retiró de los escenarios hasta que en 2024 acompañó a Sergio Freire en el Festival de Viña del Mar.

El humorista de 51 años detuvo su retorno al humor por la creación de un nuevo emprendimiento: fundó su propio bar en Pucón.

En conversación con Las Últimas Noticias, Flores dio a conocer como se gestó Monkey Bros, que está ubicado a la orilla del lago Villarrica.

“Partimos con la búsqueda de un local para arriendo y poner algún tipo de negocio y llegamos a éste, que estaba disponible y que era un bar, entonces nos adaptamos a la idea”, comentó.

Sobre los desafíos que ha debido enfrentar, el humorista indicó que en el inicio tuvieron que decorar y arreglar muchas cosas que hasta el día de hoy siguen apareciendo, pero que “es agradable”.

Al ser consultado sobre su retorno al Stand Up, el ex Club de la Comedia dijo que “cuando empecé con el local ya no tuve tiempo, menos si es un restaurante que requiere mucho tiempo”.

“Si me lo solicitan, yo no tengo ningún problema...”

“Yo estoy enfocado netamente en el bar, en el tema de las casas y mi familia. Uno nunca puede decir de esta agua no beberé, pero por ahora estoy enfocado en esto y embalado”, reflexionó.

Sobre un posible retorno a Santiago, Flores fue tajante. “A veces uno cree que no va a volver pero la vida te lleva por distintas situaciones. Cuando mis hijas quieran estudiar en la universidad, capaz que por ese motivo tengamos que volver”, dijo.

Para finalizar, Juan Pablo Flores fue consultado sobre una posible aparición en la nueva emisión de El Club de la Comedia.

“Si lo necesitan y Pato (Pimienta) me lo solicita, no tengo ningún problema, sería interesante darle el vamos a la nueva generación”, cerró.