Unión Española sorprende con el fichaje de otro viejo conocido: ya jugó en Chile y pasó por la MLS

Unión Española comenzó a dejar atrás la polémica salida de Emiliano Vecchio y este lunes anunció a un nuevo refuerzo para afrontar la temporada 2026 en Primera B.

A través de redes sociales, el cuadro de Independencia oficializó el fichaje de José Manuel Ajá, defensa uruguayo que ya jugó en los hispanos durante la campaña de 2019 y retorna al fútbol chileno procedente del CA Juventud.

“¡Bienvenido a casa, José! El defensor vuelve a Unión Española para reforzar nuestra zaga para la temporada 2026″, escribió el club a través de sus redes sociales.

“Con 1,91 mts de estatura y una destacada trayectoria internacional, José ya defendió nuestros colores en 2019 y regresa con experiencia en Uruguay, la MLS y Colombia", agregaron.

A lo largo de su carrera, el zaguero de 32 años ha defendido a clubes como Nacional (Uruguay), Orlando City (Estados Unidos), Vancouver Whitecaps (Canadá) e Independiente Santa Fe (Colombia), entre otros. En el fútbol chileno, también vistió los colores de Santiago Wanderers en 2021.

Su última experiencia fue en el CA Juventud de la Primera División de Uruguay, donde disputó 17 partidos y marcó dos goles en 2025, sumando un total de 822 minutos en cancha.