Las atajadas clave de Brayan Cortés en el debut ganador de Argentinos Juniors en el Torneo de Apertura / ESPN

Ayer domingo, Brayan Cortés tuvo su debut como titular con Argentinos Juniors en el Torneo de Apertura del fútbol trasandino.

Tras sufrir una inesperada eliminación en la Copa Argentina, a manos del Midland, este encuentro aparecía como clave para enmendar el inicio de la temporada.

En La Paternal, eso sí, los “Bichos Colorados” no tuvieron una faena sencilla ante Sarmiento de Junín, más allá de jugar la media hora final con un jugador más tras la expulsión de Juan Manuel Insaurralde.

Con el partido igualado, Brayan Cortés tuvo protagonismo cuando, a los 41 del segundo tiempo, arremetió al primer palo ante un tiro que casi fue gol olímpico.

Argentinos Juniors tuvo premio en el séptimo minuto de descuento cuando Tomás Molina anotó el 1-0.

Eso sí, en la reanudación del juego, Brayan Cortés tuvo otra intervención clave cuando contuvo el disparo de Villalba para abrochar la sufrida victoria de su nuevo club.