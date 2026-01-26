;

Tras usar una cocinilla en mal estado: formalizan este lunes a hombre por causar incendio que dejó 20 muertos en Biobío

Según antecedentes preliminares, el fuego comenzó como un foco menor que fue controlado, pero una pavesa habría dado inicio al siniestro que se propagó.

Para este lunes está programada la formalización de Claudio Andrés Luna Muñoz, de 39 años, por su presunta participación en el origen de uno de los incendios forestales en la región del Biobío, que dejó 20 personas fallecidas.

El viernes pasado se desarrolló el control de detención del hombre, instancia en la que la Fiscalía señaló que los hechos se iniciaron el 17 de enero, cuando el imputado habría estado usando una cocinilla en mal estado al interior de una cabaña ubicada en el sector Buen Retiro.

Esto habría dado origen a un foco inicial que fue extinguido oportunamente por Bomberos tras un aviso a tiempo, pero una pavesa habría alcanzado la copa de un árbol, dando inicio a un incendio que se propagó.

Según se informó, el sujeto –oriundo de la región del Maule– había llegado al Biobío hace unas dos semanas para desempeñar labores como cuidador de un predio.

Durante el control de detención, la Fiscalía solicitó aplazar la formalización para este lunes debido a diligencias pendientes, entre ellas pruebas de ADN en el Servicio Médico Legal y pericias técnicas solicitadas a la Conaf.

Respecto de los delitos a imputar, el fiscal Jorge Lorca explicó: “En principio, esta persona tenía una imputación por infracción a la Ley de Bosque, pero con los nuevos antecedentes se pudo vincular con este gran incendio, lo que eventualmente nos lleva a una eventual recalificación”.

