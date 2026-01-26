;

VIDEO. Tras serie de muertes a manos de ICE, los liberales estadounidenses giran hacía la autodefensa armada

En el último tiempo, sectores que se identifican con posiciones liberales han comenzado a mostrar una mayor disposición a armarse.

Pablo Castillo

Los Angeles, CA - January 24: A sign is raised in support of Renee Good and Alex Pretti at a candle light vigil during a peaceful protest. (Gina Ferazzi / Los Angeles Times via Getty Images)

Los Angeles, CA - January 24: A sign is raised in support of Renee Good and Alex Pretti at a candle light vigil during a peaceful protest. (Gina Ferazzi / Los Angeles Times via Getty Images) / Gina Ferazzi

El pasado diciembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la comunidad de ciudadanos estadounidenses de origen somalí como “basura” y añadió: “No los quiero en nuestro país”. Así, la ciudad se volvió blanco de redadas antimigratorias realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) como parte de una operación conocida como Operation Metro Surge.

Un mes después, la policía antimigración del gobierno de Trump mata a tiros a Renee Nicole Good, madre y escritora de 37 años, durante una redada en Minneapolis.

Revisa también

ADN

Un mes y dos semanas después, la policía antimigración del gobierno de Trump detiene a un niño de cinco años mientras regresaba de la escuela y lo utiliza como “carnada” para capturar a su padre en Minneapolis.

Un mes y casi tres semanas después, la policía antimigración del gobierno de Trump mata a tiros a Alex Pretti, enfermero de 37 años, en Minneapolis, mientras grababa con su celular una redada.

En ese escenario, información recabada por El País señala un creciente interés de personas que se identifican como liberales en comprar armas de fuego. El Liberal Gun Club es un ejemplo citado.

ADN

Flores son dejadas en un memorial improvisado en el área donde Alex Pretti fue asesinado a tiros en Minneapolis, Minnesota. (Foto por Octavio JONES / AFP vía Getty Images) / OCTAVIO JONES

El fenómeno no es aislado. Otros colectivos similares, con un perfil político o vinculados a la comunidad LGTBI, también han informado aumentos sostenidos.

¿El retorno de las Panteras Negras?

“Si creen que pueden venir y brutalizar a la gente mientras nosotros estamos aquí. Inténtenlo y se enterarán”, dice a cámara quien se identifica como Paul Birdsong, chairman del Partido de las Panteras Negras para la Autodefensa.

En el mismo registro, agrega: “Somos las mismas Panteras Negras de los viejos tiempos, pero somos un poco más agresivos ahora, ¿entienden? Cargamos armas más grandes, no toleramos ninguna mierda”.

Miedo creciente a una guerra civil

El quiebre de la histórica reticencia del progresismo frente a las armas, junto con la proliferación abierta de expresiones nazis que avalan las redadas, ha instalado la posibilidad de una guerra civil como un escenario que preocupa a los estadounidenses.

Tras la primera elección de Donald Trump, la revista Foreign Policy consultó a especialistas en seguridad nacional sobre la probabilidad de un conflicto interno en un plazo de 10 a 15 años, y el consenso situó ese escenario en un 35%.

En 2019, una encuesta de la Universidad de Georgetown pidió a votantes registrados que evaluaran cuán cerca creían que estaba el país de una guerra civil, en una escala de 0 a 100, con un promedio de 67,23 puntos.

Más recientemente, en noviembre pasado, la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos, la organización más antigua y numerosa dedicada a la defensa de los derechos civiles en Estados Unidos, concluyó que el 57% de los estadounidenses teme que el país se encamine hacia una guerra civil.

Contenido patrocinado

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada &#039;Aperture&#039; y así se escucha

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada 'Aperture' y así se escucha

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: &#039;Miren cómo quedé&#039;

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: 'Miren cómo quedé'

&#039;Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales&#039;: Max Luksic sobre iniciativa &#039;Patente en un Día&#039;

'Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales': Max Luksic sobre iniciativa 'Patente en un Día'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad