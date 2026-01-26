Los Angeles, CA - January 24: A sign is raised in support of Renee Good and Alex Pretti at a candle light vigil during a peaceful protest. (Gina Ferazzi / Los Angeles Times via Getty Images) / Gina Ferazzi

El pasado diciembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la comunidad de ciudadanos estadounidenses de origen somalí como “basura” y añadió: “No los quiero en nuestro país”. Así, la ciudad se volvió blanco de redadas antimigratorias realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) como parte de una operación conocida como Operation Metro Surge.

Un mes después, la policía antimigración del gobierno de Trump mata a tiros a Renee Nicole Good, madre y escritora de 37 años, durante una redada en Minneapolis.

Un mes y dos semanas después, la policía antimigración del gobierno de Trump detiene a un niño de cinco años mientras regresaba de la escuela y lo utiliza como “carnada” para capturar a su padre en Minneapolis.

Un mes y casi tres semanas después, la policía antimigración del gobierno de Trump mata a tiros a Alex Pretti, enfermero de 37 años, en Minneapolis, mientras grababa con su celular una redada.

En ese escenario, información recabada por El País señala un creciente interés de personas que se identifican como liberales en comprar armas de fuego. El Liberal Gun Club es un ejemplo citado.

Flores son dejadas en un memorial improvisado en el área donde Alex Pretti fue asesinado a tiros en Minneapolis, Minnesota. (Foto por Octavio JONES / AFP vía Getty Images) / OCTAVIO JONES Ampliar

El fenómeno no es aislado. Otros colectivos similares, con un perfil político o vinculados a la comunidad LGTBI, también han informado aumentos sostenidos.

¿El retorno de las Panteras Negras?

“Si creen que pueden venir y brutalizar a la gente mientras nosotros estamos aquí. Inténtenlo y se enterarán”, dice a cámara quien se identifica como Paul Birdsong, chairman del Partido de las Panteras Negras para la Autodefensa.

En el mismo registro, agrega: “Somos las mismas Panteras Negras de los viejos tiempos, pero somos un poco más agresivos ahora, ¿entienden? Cargamos armas más grandes, no toleramos ninguna mierda”.

Miedo creciente a una guerra civil

El quiebre de la histórica reticencia del progresismo frente a las armas, junto con la proliferación abierta de expresiones nazis que avalan las redadas, ha instalado la posibilidad de una guerra civil como un escenario que preocupa a los estadounidenses.

Tras la primera elección de Donald Trump, la revista Foreign Policy consultó a especialistas en seguridad nacional sobre la probabilidad de un conflicto interno en un plazo de 10 a 15 años, y el consenso situó ese escenario en un 35%.

En 2019, una encuesta de la Universidad de Georgetown pidió a votantes registrados que evaluaran cuán cerca creían que estaba el país de una guerra civil, en una escala de 0 a 100, con un promedio de 67,23 puntos.

Manifestación Nazi en EEUU en pleno siglo XXI.

"White power" gritan. El ciudadano en el automóvil los llama:

"Pinches cobardes" "quitense la máscara"..... pic.twitter.com/wUcISgctAQ — Romis (@RomiOrtiz2016) January 25, 2026

Más recientemente, en noviembre pasado, la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos, la organización más antigua y numerosa dedicada a la defensa de los derechos civiles en Estados Unidos, concluyó que el 57% de los estadounidenses teme que el país se encamine hacia una guerra civil.