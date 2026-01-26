;

VIDEO. Trabajadores de delivery llaman a realizar paro: “No puede ser que ganemos 40 mil pesos por 65 viajes”

Repartidores denuncian extensas jornadas, pagos que califican como “miserables” y cambios unilaterales en los bonos.

Pablo Castillo

FOTO: FERNANDO LAVOZ / AGENCIAUNO.

FOTO: FERNANDO LAVOZ / AGENCIAUNO. / Fernando Lavoz/AgenciaUno

Trabajadores de la aplicación PedidosYa convocaron a un paro para el domingo 1 de febrero, a través de un llamado difundido en redes sociales, en el que dos repartidores relatan las dificultades que enfrentan a diario al operar mediante la plataforma.

Los denunciantes acusan abusos laborales, bajos pagos y condiciones de trabajo que se han ido deteriorando progresivamente con el tiempo. Según explica uno de los voceros, los pagos por pedido no se condicen con las distancias recorridas ni con las exigencias de la plataforma.

Revisa también

ADN

“Te presionan para que lleves el viaje rápido por un pago miserable de 3.000 pesos”, señala, agregando que los repartidores deben asumir trayectos cada vez más largos para alcanzar ingresos que califica como precarios.

El trabajador también denuncia la falta de una estructura de apoyo por parte de la empresa, indicando que ya no existen oficinas físicas ni supervisores directos con quienes canalizar reclamos. Además, acusa que los bonos son definidos de manera unilateral por la aplicación, obligando a trabajar más para recibir menos ingresos.

Como ejemplo, menciona que durante un reciente fin de semana se exigieron 65 viajes para acceder a un pago de 40 mil pesos, mientras que en horario nocturno se ofrecieron 9 mil pesos por 20 entregas. Estas condiciones, afirma, motivaron la convocatoria al paro del domingo.

Finalmente, los repartidores llaman a no conectarse a la aplicación ese día y a no aceptar eventuales incentivos especiales. “Van a tirar un bono milagroso para que uno no se pare”, advierten, subrayando que la movilización busca demostrar que su trabajo tiene valor y que no están dispuestos a seguir aceptando las condiciones actuales.

Contenido patrocinado

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada &#039;Aperture&#039; y así se escucha

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada 'Aperture' y así se escucha

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: &#039;Miren cómo quedé&#039;

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: 'Miren cómo quedé'

&#039;Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales&#039;: Max Luksic sobre iniciativa &#039;Patente en un Día&#039;

'Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales': Max Luksic sobre iniciativa 'Patente en un Día'

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de &#039;Nueva Vida&#039;: &#039;Hace mucho tiempo lo tenía en mente&#039;

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de 'Nueva Vida': 'Hace mucho tiempo lo tenía en mente'

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad