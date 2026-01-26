Trabajadores de la aplicación PedidosYa convocaron a un paro para el domingo 1 de febrero, a través de un llamado difundido en redes sociales, en el que dos repartidores relatan las dificultades que enfrentan a diario al operar mediante la plataforma.

Los denunciantes acusan abusos laborales, bajos pagos y condiciones de trabajo que se han ido deteriorando progresivamente con el tiempo. Según explica uno de los voceros, los pagos por pedido no se condicen con las distancias recorridas ni con las exigencias de la plataforma.

“Te presionan para que lleves el viaje rápido por un pago miserable de 3.000 pesos”, señala, agregando que los repartidores deben asumir trayectos cada vez más largos para alcanzar ingresos que califica como precarios.

El trabajador también denuncia la falta de una estructura de apoyo por parte de la empresa, indicando que ya no existen oficinas físicas ni supervisores directos con quienes canalizar reclamos. Además, acusa que los bonos son definidos de manera unilateral por la aplicación, obligando a trabajar más para recibir menos ingresos.

Como ejemplo, menciona que durante un reciente fin de semana se exigieron 65 viajes para acceder a un pago de 40 mil pesos, mientras que en horario nocturno se ofrecieron 9 mil pesos por 20 entregas. Estas condiciones, afirma, motivaron la convocatoria al paro del domingo.

Finalmente, los repartidores llaman a no conectarse a la aplicación ese día y a no aceptar eventuales incentivos especiales. “Van a tirar un bono milagroso para que uno no se pare”, advierten, subrayando que la movilización busca demostrar que su trabajo tiene valor y que no están dispuestos a seguir aceptando las condiciones actuales.