“Se trata de...”: la opinión de una joven tras los incendios y que generó una ola de críticas en redes

Las redes sociales generaron una ola de críticas contra una joven entrevistada por Canal 13 en un comedor gratuito que instaló el Ejército en Lirquén.

Dicho comedor va en ayuda de los damnificados por el incendio forestal que consumió dicha localidad de la Región del Biobío.

El periodista de T13 le consultó a la joven su opinión sobre la iniciativa tomada por los uniformados y su respuesta generó críticas en redes sociales.

“Me parece una reparación histórica porque es algo que han habido diferencias, pero las circunstancias son diferentes”, indicó la joven.

El periodista, buscando cambiar el tema le consultó sobre el plato de comida entregado y la joven replicó que “para mi esta es una tentación, porque yo no puedo comer gluten pero me encantan los fideos con salsa”

Los usuarios en redes sociales criticaron duramente a la joven.

“Hablar de ‘reparación histórica’ frente a un plato de comida en una emergencia no es mala intención: es no entender de lo que se está hablando”; “Dense una vuelta por las facultades sociales en las universidades y está lleno de estas niñas que creen que el mundo les debe algo”; “Se dice ‘muchas gracias’ y con eso basta”, fueron algunas de los comentarios que surgieron.

Revisa el momento a continuación: