¿Sales tarde del trabajo? Revisa los panoramas nocturnos que se toman Santiago este verano

No solo de pubs, bar y discos vive la noche capitalina. Durante este verano, Santiago amplía su oferta cultural y de entretención más allá del horario laboral, con actividades que comienzan al atardecer y se extienden entrada la noche, aprovechando el clima y el uso activo del espacio urbano.

Pensadas para quienes buscan desconectarse después del trabajo, distintas comunas y barrios de la capital se activan con la noche como telón de fondo, ofreciendo panoramas que combinan cultura, encuentro y recorridos por la ciudad.

Libros, vinilos y música en Barrio Italia

El sábado 31 de enero se realizará Librerías Nocturnas, una feria de libros y actividades culturales en Barrio Italia organizada por librerías independientes. El evento tendrá lugar en Avenida Italia, entre Santa Isabel y Caupolicán, en la comuna de Providencia.

Desde las 18:00, se desarrollará la programación principal, que contempla lecturas públicas, presentaciones, firmas de libros y música en vivo.

Entre los invitados confirmados se encuentran Alberto Fuguet, Tata Barahona y Dejota Jiménez. La actividad se extenderá hasta las 23:00 y cuenta con la colaboración de la Asociación Gremial Barrio Italia–Providencia y del HUB Providencia para su coordinación y difusión.

Teatro y magia en Ñuñoa

La comuna de Ñuñoa extiende la temporada estival con una programación cultural que mezcla teatro, música, magia, cine y exposiciones. Entre el 22 de enero y el 1 de febrero, parques y espacios públicos como el Parque Juan XXIII, la Casa de la Cultura y la Plaza Ñuñoa se transforman en escenarios abiertos al público.

El ciclo incluye funciones teatrales para todas las edades, presentaciones musicales en vivo, shows de magia y ciclos de cine al aire libre, junto a talleres y muestras que invitan a recorrer la ciudad desde el arte.

Salas de cine al anochecer

El cine se mantiene como uno de los panoramas nocturnos más constantes en Santiago, con funciones que comienzan a las 21:00 e incluso 22:20. La mayor parte de esta oferta está concentrada en las grandes cadenas, como Cinemark, Cineplanet y Cinépolis.

A esta cartelera comercial se suma una red activa de salas independientes. Espacios como el Centro Arte Alameda, Cine Normandie y El Biógrafo ofrecen funciones nocturnas de cine de autor y ciclos especiales, con horarios que suelen comenzar entre las 20:00 y las 21:30, orientadas a una experiencia más íntima.