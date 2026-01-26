“Mi hijo murió como un animal, así me lo mataron...”: El crudo relato de los familiares de las víctimas de crimen de barras bravas
Tres hinchas de Santiago Wanderers fueron condenados a cadena perpetua por el homicidio de dos fanáticos de Colo Colo.
El 23 de octubre de 2022, Colo Colo vencía a Coquimbo Unido en el norte de Chile por 2-0 y se coronaría campeón del Campeonato Nacional.
Aquel día los fanáticos del ‘Cacique’ irían a diferentes puntos del país a celebrar el título 33 de los albos, pero un crimen empañó los festejos en Valparaíso.
Dos hinchas fueron asesinados a apuñaladas en el centro de la ciudad por el grupo “Los Panza”, barras bravas de Santiago Wanderers, liderados por Alexis Abraham Ramírez Gutiérrez, alías “El Shuki”.
Ramírez junto a Guillermo Andrés Astudillo Donoso, Jean Pierre Alexis Campaña Alcaino, alías “Loco Jean”, atacaron al grupo de hinchas de Colo Colo que se acercaron hasta el Parque Italia de Valparaíso para celebrar.
El primer ataque de Los Panza: Carlos Bernal
Carlos Bernal fue la primera víctima de Los Panza. Campaña se acercó por su espalda y le jaló una bandera que llevaba amarrada al cuello provocando su caída. Una vez en el suelo, Ramírez se abalanzó sobre él y le propinó cuatro apuñaladas. Todo esto sin ninguna provocación previa.
En conversación con Chilevisión Noticias, la madre de Bernal entregó un crudo relato.
“Mi hijo salió caminando y volvió en un cajón. Él murió como un animal, así me lo mataron, como un animal”, indicó la madre de la víctima quien no quiso entregar su identidad.
La segunda víctima de Los Panza: Esteban Duarte
Una hora después de comenzar sus ataques, según la investigación de la PDI, Ramírez, Astudillo y Campaña se acercaron a su vehículo, momento en que divisaron a su segunda víctima, Esteban Duarte.
“Es algo que no me puedo explicar, sobre todo a mi hermano, que era su primera vez que venía a celebrar algo deportivo de Colo Colo”, dijo Iván Duarte a CHV Noticias, quien acompañó a su hermano a las celebraciones.
Esteban fue atacado por el grupo y le propinaron ocho puñaladas. A pesar del ataque, Duarte se zafó, pero se desplomó en un paradero en la intersección de Pedro Montt con Av. Francia. Fueron 26 metros los que alcanzó a recorrer totalmente herido.
“Esto nos destruyó como familia”, dijo Mónica Arancibia, madre de Esteban.
“Esto maraca un antes y un después porque es la primera condena por violencia en los estadios”
En conversación con el citado medio, la Fiscal Greta Fuchslocher comentó que este crimen “marca un antes y un después porque es la primera condena a nivel nacional por violencia en los estadios”.
“Esta condena es importante porque no habíamos tenido nunca un motivo tan espurio para poder asesinar o matar por el mero hecho de pertenecer a otro equipo de fútbol“, complementó.
Al entregar detalles de los atacantes, la fiscal dio un detalle clave: Ramírez tenía conocimiento militar.
“Alexis hizo el servicio militar en la Armada de Chile y tenía conocimientos militares. Llamó la atención como fueron realizadas las heridas, la profundidad de las mismas”, explicó Fuchlocher.
El 23 de diciembre de 2025, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso condenó a Guillermo Andrés Astudillo Donoso, Jean Pierre Alexis Campaña Alcaíno y Alexis Abraham Ramírez Gutiérrez a la pena única de presidio perpetuo.
Los condenados deberán cumplir, al menos, 40 años de cárcel efectiva antes de poder optar a algún beneficio.
