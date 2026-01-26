;

Sorpresa en el futuro de Iván Morales: un gigante de América lo tiene en carpeta

Tras quedar libre en Argentina, el delantero chileno apareció en la órbita de Independiente de Avellaneda, donde podría reencontrarse con su extécnico en Colo Colo, Gustavo Quinteros.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO

Iván Morales podría dar el gran salto de su carrera. Tras su salida de Sarmiento de Junín, el delantero formado en Colo Colo está la búsqueda de un nuevo club y en las últimas horas apareció en la carpeta de un gigante de Argentina.

Según informó el periodista Matías Martínez de Radio La Red, el atacante chileno de 26 años "es uno de los delanteros que está siendo analizado por Independiente".

“Ya lo tuvo (Gustavo) Quinteros en Colo Colo y luego fue transferido al Cruz Azul. Hay otros delanteros en análisis”, añadió el comunicador.

Si bien Morales forma parte de una lista de más delanteros, hay un factor que podría darle algo de ventaja para arribar a Independiente: fue dirigido por Quinteros, actual DT del equipo de Avellaneda, en Colo Colo.

Junto al técnico argentino-boliviano realizó buenas campañas en el “Cacique”, lo que le permitió ser vendido a Cruz Azul. Sin embargo, en el cuadro mexicano no logró consolidarse y terminó desvinculándose del club tras casi dos años, con un registro de dos goles en 37 partidos.

En la última temporada, Iván Morales jugó 31 partidos, marcó tres goles y entregó dos asistencias con la camiseta de Sarmiento. No obstante, el cuadro argentino decidió no renovar su vínculo, poniendo fin a la etapa del chileno en el club al que arribó en 2024.

