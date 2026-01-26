Una gran tormenta invernal que avanza por el centro y el sur de Estados Unidos dejó al menos 11 muertos y provocó suspensiones de vuelos, casi un millón de hogares sin energía eléctrica y miles de aviones en tierra.

Considerada como uno de los peores episodios invernales de las últimas décadas en el país, la tormenta provocó intensas nevadas y acumulaciones de hielo. Ante esto, se declaró estado de emergencia en Washington y una veintena de estados.

En Texas, las autoridades confirmaron tres muertos. Otras dos personas murieron de hipotermia en Luisiana. En tanto, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó que cinco personas fueron halladas muertas al aire libre este fin de semana.

“Los impactos de la nieve persistirán”

“Aunque todavía no sabemos las causas de estas muertes, no hay recordatorio más poderoso del peligro del frío extremo y de la vulnerabilidad de muchos habitantes, en particular de los neoyorquinos sin hogar”, dijo el alcalde.

El Servicio Nacional de Meteorología advirtió que “los impactos de la nieve/aguanieve persistirán bien entrada la próxima semana, con rondas de recongelación que mantendrán las superficies heladas y peligrosas tanto para conducir como para caminar”.

Revisa aquí algunas imágenes del paso de la tormenta invernal por Estados Unidos:

Times Square blanketed by snow during Sunday’s storm in New York City pic.twitter.com/NHbKeR14Xo — The Macro Memo (@TheMacroMemo_) January 26, 2026

#NewYorkCity #snowstorm Winter storm brings heavy snow to New York City



Here are scenes captured earlier today in Times Square. pic.twitter.com/QGM88tf8Md — Dolly van den Berg (@dendolly1) January 26, 2026

DALLAS SNOW GLOBE ❄️ North Texas is looking like a winter wonderland this afternoon.



More helicopter views: https://t.co/DjbIINKKbH pic.twitter.com/kV4eF5t4cm — WFAA (@wfaa) January 25, 2026