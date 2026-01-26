;

VIDEOS. Las imágenes de la histórica ola de frío en Estados Unidos que deja 11 muertos y casi un millón de hogares sin luz

En medio de intensas nevadas y acumulaciones de hielo, se registraron dos personas fallecidas por hipotermia en el estado Luisiana.

Información de

DW

ADN Radio

Capturas X

Capturas X

Una gran tormenta invernal que avanza por el centro y el sur de Estados Unidos dejó al menos 11 muertos y provocó suspensiones de vuelos, casi un millón de hogares sin energía eléctrica y miles de aviones en tierra.

Considerada como uno de los peores episodios invernales de las últimas décadas en el país, la tormenta provocó intensas nevadas y acumulaciones de hielo. Ante esto, se declaró estado de emergencia en Washington y una veintena de estados.

Revisa también

ADN

En Texas, las autoridades confirmaron tres muertos. Otras dos personas murieron de hipotermia en Luisiana. En tanto, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó que cinco personas fueron halladas muertas al aire libre este fin de semana.

“Los impactos de la nieve persistirán”

“Aunque todavía no sabemos las causas de estas muertes, no hay recordatorio más poderoso del peligro del frío extremo y de la vulnerabilidad de muchos habitantes, en particular de los neoyorquinos sin hogar”, dijo el alcalde.

El Servicio Nacional de Meteorología advirtió que “los impactos de la nieve/aguanieve persistirán bien entrada la próxima semana, con rondas de recongelación que mantendrán las superficies heladas y peligrosas tanto para conducir como para caminar”.

Revisa aquí algunas imágenes del paso de la tormenta invernal por Estados Unidos:

Contenido patrocinado

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada &#039;Aperture&#039; y así se escucha

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada 'Aperture' y así se escucha

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: &#039;Miren cómo quedé&#039;

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: 'Miren cómo quedé'

&#039;Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales&#039;: Max Luksic sobre iniciativa &#039;Patente en un Día&#039;

'Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales': Max Luksic sobre iniciativa 'Patente en un Día'

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad