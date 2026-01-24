Elecciones en octubre y Congreso en enero: así es la propuesta que busca modificar el calendario constitucional en Chile

A semanas del término de la actual legislatura, un grupo de senadores que no continuará en el Congreso a partir del próximo 11 de marzo ingresó una reforma constitucional para modificar el calendario electoral y la fecha de instalación del Congreso Nacional.

Se trata del proyecto boletín 18.056-07, presentado por los senadores Luz Eliana Ebensperger, José Miguel Durana, Rafael Prohens y Enrique Van Rysselberghe, de los cuales solo Van Rysselberghe seguirá en el Parlamento en el próximo período.

La iniciativa busca “reducir el extenso período entre las elecciones y la asunción de las nuevas autoridades”, conocido como “interregno”, que actualmente se extiende desde noviembre (o diciembre, en caso de segunda vuelta), hasta el 11 de marzo del año siguiente.

¿Qué propone la reforma al calendario?

El proyecto plantea tres cambios centrales al calendario constitucional:

Elecciones presidenciales y parlamentarias : pasarían del tercer domingo de noviembre al tercer domingo de octubre.

: pasarían del tercer domingo de noviembre al tercer domingo de octubre. Instalación del Congreso Nacional : se adelanta del 11 de marzo al 11 de enero.

: se adelanta del 11 de marzo al 11 de enero. Asunción presidencial: Se realizaría el 11 de enero, manteniendo la fórmula actual de proclamación y juramento.

Con esto, los autores aseguran que “se reduce de forma significativa el tiempo entre el veredicto electoral y la instalación de las nuevas autoridades, sin alterar los plazos de calificación electoral ni el principio de continuidad institucional”.

Mayor gobernabilidad, y menos espacio de tiempo

En la fundamentación del proyecto, los senadores sostienen que el actual calendario prolonga innecesariamente un período de incertidumbre política y administrativa, en el que conviven un gobierno saliente con mandato debilitado y uno entrante sin atribuciones formales.

Según el texto, acortar ese lapso permitiría:

Reducir la parálisis legislativa y administrativa.

Disminuir tensiones en la coordinación entre gobiernos saliente y entrante.

Entregar mayor certeza a la administración pública, los mercados y los actores políticos.

Como ejemplo, el proyecto compara el ciclo 2025–2026: Según la regla actual, el período entre la primera vuelta y la asunción presidencial sería de 115 días, mientras que con la propuesta se reduciría a 84 días, es decir, un mes menos de transición.

Un proyecto presentado en la recta final

La moción se suma a una serie de iniciativas ingresadas en las últimas semanas de la legislatura, muchas de ellas patrocinadas por parlamentarios que no seguirán en el Congreso y que, por lo mismo, no podrán defender directamente.