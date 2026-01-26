Doble homicidio en actividad benéfica en La Florida: víctimas recibieron más de 35 disparos

Durante la madrugada de este lunes, un encuentro deportivo terminó de manera trágica en la comuna de La Florida, luego de que dos personas fallecieran tras recibir múltiples disparos, en un hecho que es investigado como un doble homicidio.

El ataque se registró en el sector de Aconcagua, donde ambas víctimas resultaron gravemente heridas por impactos balísticos y fueron trasladadas hasta un recinto asistencial. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos y a las maniobras de reanimación, los dos hombres fallecieron cerca de la medianoche.

De acuerdo con los primeros antecedentes entregados por el fiscal de la Fiscalía ECO, Sergio Ortega, uno de los fallecidos presentaba al menos 27 impactos balísticos , mientras que el segundo recibió al menos ocho disparos, lo que, junto a la evidencia levantada en el sitio del suceso, daría cuenta de la participación de más de un tirador.

“La cantidad de impactos y los elementos balísticos encontrados permiten establecer preliminarmente que habría participado más de una persona en el ataque”, señaló el fiscal, precisando que la dinámica y el origen de los disparos aún están en investigación.

En esa línea, la Fiscalía ECOH trabaja con la hipótesis de un posible enfrentamiento entre bandas rivales, teoría que deberá ser confirmada a partir de las diligencias en curso.

Las investigaciones continúan con las autopsias de rigor, desde donde se extraerán y analizarán los proyectiles, con el objetivo de reconstruir la dinámica del ataque y dar con los responsables de este brutal doble homicidio ocurrido tras una actividad deportiva en La Florida.