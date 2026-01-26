;

Los dos factores que complican la llegada de Pablo Aránguiz a Colo Colo

La dirigencia del “Cacique” tiene en carpeta al mediocampista de Unión Española, pero hay algunos obstáculos que podrían frenar el fichaje.

Daniel Ramírez

Cristian Alvarado

Los dos factores que complican la llegada de Pablo Aránguiz a Colo Colo

Los dos factores que complican la llegada de Pablo Aránguiz a Colo Colo / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Pablo Aránguiz, volante de Unión Española, se sumó a la lista de posibles refuerzos de Colo Colo tras la salida de Lucas Cepeda al fútbol español.

La dirigencia del “Cacique” tiene en carpeta al mediocampista “hispano”, junto con otros nombres como Diego Valdés y Víctor Dávila. Sin embargo, hay dos factores que por ahora complican la eventual llegada de Aránguiz al cuadro albo.

Revisa también:

ADN

Según información de ADN Deportes, el momento físico que atraviesa Pablo Aránguiz genera dudas en Macul. Y es que el volante aún no se recupera al 100% de la grave lesión de meniscos que sufrió en la última temporada y por la cual tuvo que someterse a una cirugía en diciembre pasado.

El segundo factor tiene que ver con una cláusula que debe pagar Colo Colo para que el mediocampista salga de Unión Española. El monto de dicha cláusula se acercaría al millón de dólares, cifra que en Macul consideran excesiva para el actual presupuesto del club.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad