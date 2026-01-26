Los dos factores que complican la llegada de Pablo Aránguiz a Colo Colo / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Pablo Aránguiz, volante de Unión Española, se sumó a la lista de posibles refuerzos de Colo Colo tras la salida de Lucas Cepeda al fútbol español.

La dirigencia del “Cacique” tiene en carpeta al mediocampista “hispano”, junto con otros nombres como Diego Valdés y Víctor Dávila. Sin embargo, hay dos factores que por ahora complican la eventual llegada de Aránguiz al cuadro albo.

Según información de ADN Deportes, el momento físico que atraviesa Pablo Aránguiz genera dudas en Macul. Y es que el volante aún no se recupera al 100% de la grave lesión de meniscos que sufrió en la última temporada y por la cual tuvo que someterse a una cirugía en diciembre pasado.

El segundo factor tiene que ver con una cláusula que debe pagar Colo Colo para que el mediocampista salga de Unión Española. El monto de dicha cláusula se acercaría al millón de dólares, cifra que en Macul consideran excesiva para el actual presupuesto del club.