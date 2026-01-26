Cuesta más de $113 millones: este es el auto con el permiso de circulación más caro en Chile

Cada vez falta menos para que comience uno de los trámites que más cuestan en el bolsillo de los chilenos: el pago del permiso de circulación 2026.

Dicho trámite comienza a pagarse a partir del domingo 1 de febrero y se extiende hasta el 31 de marzo de este año. Eso sí, el pago puede realizarse en dos cuotas.

Cabe mencionar que el monto a cancelar varía según el modelo, el año y las características del automóvil.

Bajo ese contexto, se dio a conocer que existe un vehículo en Chile cuyo permiso de circulación supera los $113 millones, el más caro del país.

¿Cuál es el auto?

De acuerdo con la tasación fiscal publicada por el Servicio de Impuestos Internos (SII), el permiso de circulación más costoso corresponde al del Koenigsegg modelo Jesko del 2024.

Quienes tengan dicho vehículo deberán pagar $113.528.139. En tanto, el automóvil fue tasado en aproximadamente $2.532 millones. A continuación, el modelo:

Martyn Lucy Ampliar

Martyn Lucy Ampliar

El Koenigsegg Jesko tiene un motor V8 de 5,0 litros biturbo, es capaz de desarrollar 1.280 caballos de fuerza con gasolina convencional y hasta 1.600 hp utilizando biocombustible E85.

Además, cuenta con la transmisión Koenigsegg Light Speed (LST) de 9 velocidades, desarrollada por la marca.