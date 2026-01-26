China descabeza su cúpula militar: mano derecha de Xi Jinping en el Ejército es investigado por corrupción y deslealtad

En lo que analistas consideran una purga militar sin precedentes desde los años setenta, el Ministerio de Defensa de China anunció la puesta bajo investigación del general Zhang Youxia, el oficial de mayor rango del país y, hasta ahora, un aliado cercano del presidente Xi Jinping. Zhang, quien se desempeñaba como vicepresidente primero de la Comisión Militar Central (CMC), ha sido acusado de “graves violaciones de la disciplina y la ley”, términos que la maquinaria anticorrupción de Pekín utiliza usualmente para descabezar altos mandos.

La ofensiva no se detiene en Zhang. El general Liu Zhenli, jefe del Departamento de Estado Mayor Conjunto, también está bajo la lupa oficial. Ambos eran los únicos miembros de la CMC con experiencia real en combate, tras participar en las campañas contra Vietnam a finales de la década de 1970. El Ejército acusa a ambos de socavar la autoridad de Xi, quien posee la responsabilidad última sobre las fuerzas armadas.

De acuerdo con los antecedentes oficiales, la CMC ha quedado reducida a un estado crítico: de sus siete miembros originales, solo permanecen Xi Jinping y el general Zhang Shengmin, encargado de las inspecciones disciplinarias. Un editorial del Diario del Ejército Popular de Liberación utilizó un lenguaje inusualmente duro, afirmando que los acusados “pisotearon y socavaron” el sistema de responsabilidad de la Comisión, lo que sugiere implicaciones que van más allá de delitos financieros.

Según reportes de prensa internacional, como el Wall Street Journal, sobre Zhang Youxia pesa la sospecha de haber filtrado secretos del programa nuclear chino a Estados Unidos. No obstante, expertos en las capacidades del Ejército Popular de Liberación (EPL) interpretan que esta podría ser una “excusa” para que Xi renueve la cúpula con oficiales más jóvenes y leales, asegurando su poder de cara al futuro.

Informe del Pentágono

El impacto de esta sacudida en las capacidades operativas de China es motivo de estudio global, especialmente ante un eventual conflicto en torno a Taiwán. Informes del Pentágono sugieren que, aunque estas purgas provocan interrupciones a corto plazo, el EPL podría emerger como una fuerza más competente si logra eliminar los problemas sistémicos de corrupción y deslealtad.

Esta nueva ola de destituciones profundiza la sensación de desconcierto en el estamento militar, sumándose a la expulsión de otros ocho altos mandos en octubre pasado, entre ellos He Weidong. Con esta maniobra, Xi Jinping reafirma una política de tolerancia cero contra facciones divergentes, priorizando el liderazgo absoluto del Partido Comunista sobre el fusil.