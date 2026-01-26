Audios revelan violencia, encubrimiento y manipulación de pruebas: así cayó exjefe policial de Alto Hospicio

Una serie de grabaciones internas resultó clave para la condena del excomisario Jorge Carrasco Pujol, quien se desempeñaba como jefe de la Tercera Comisaría de Alto Hospicio y fue sentenciado por apremios ilegítimos y otros delitos.

Los audios, difundidos por Radio Biobío, dejaron al descubierto prácticas violentas, alteración de pruebas y coordinación de versiones para encubrir una agresión ocurrida en 2023.

En los registros, Carrasco reconoce el uso sistemático de la violencia durante procedimientos policiales y justifica su actuar. “Yo soy de los pacos viejos, que antes las hacíamos todas”, se le escucha decir en una de las conversaciones filtradas.

En otro audio, agrega: “Las cámaras las dábamos vuelta y les sacábamos la chucha en los cuarteles a los detenidos (…) es una hueá que está en mi ADN”.

Los hechos investigados se remontan al 19 de julio de 2023, cuando un hombre detenido por violación de morada fue golpeado y rociado con gas pimienta al interior de la unidad policial. Según la Fiscalía, Carrasco ordenó el uso de la fuerza sin justificación y dispuso que el traslado del detenido se realizara con las cámaras y luces apagadas.

Posteriormente, tras la denuncia de la víctima, se activaron maniobras para encubrir lo ocurrido. La investigación estableció que el entonces comisario, junto a la jefa policial Rocío Brito, alteraron el parte policial, retiraron el sistema de grabación de las cámaras de seguridad y coordinaron las versiones del personal involucrado.

En uno de los audios, Carrasco admite la manipulación del informe oficial, señalando: “A mí por lo único que me pueden huevear es la hueá del parte, porque esa hueá deja fuera que revisen las cámaras”.

Las grabaciones también revelan que el excomisario reconoció haber modificado el parte antes de enviarlo a la Fiscalía, con el objetivo de ocultar la agresión al detenido.

El pasado 15 de enero, Carrasco y Brito fueron condenados en procedimiento abreviado. Aunque las penas superan los tres años de presidio, ambos cumplirán libertad vigilada intensiva al no registrar condenas previas.

En tanto, otros cuatro excarabineros imputados en la causa rechazaron el juicio abreviado y deberán enfrentar un juicio oral por los mismos delitos.