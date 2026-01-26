;

Anuncian corte de luz de hasta 8 horas en Santiago este martes 27 de enero: estas son las comunas afectadas

Enel comunicó que la interrupción se debe a una serie de trabajos programados. Revisa acá las zonas y los horarios en que se producirá.

Durante esta jornada, Enel, empresa responsable de la electricidad en prácticamente toda la región Metropolitana, anunció un nuevo corte de luz en la capital para este martes 27 de enero.

Según lo comunicado por la empresa, la interrupción en el suministro se debe a una serie de trabajos programados por la empresa para mejorar la calidad del servicio.

En concreto, las comunas que se verán afectadas por el corte son: Conchalí, Quilicura, Recoleta, Quinta Normal, San Joaquín, Maipú, San Miguel y La Florida.

Enel especificó las zonas y los horarios en los que se producirá la interrupción. A continuación, el detalle:

  • La Florida: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
  • San Miguel: desde las 10:30 horas hasta las 18:30 horas.
  • Maipú: desde las 10:30 horas hasta las 14:30 horas.
  • San Joaquín: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
  • Quinta Normal: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.
  • Recoleta: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
  • Conchalí: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
  • Quilicura: desde las 09:00 horas hasta las 13:00 horas.
