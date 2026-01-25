Un jugador en el Loto se embolsó millonaria cifra este domingo: revisa acá los resultados
El sorteo número 5378 tenía un pozo acumulado de $10 mil millones a repartir entre todas sus categorías.
Este domingo 25 de enero, la Polla Chilena de Beneficencia realizó un nuevo sorteo del Loto, en donde una persona logró ganar un histórico pozo acumulado.
Se trata del sorteo número 5378 del Loto, el cual tenía un pozo acumulado para esta noche de $10 mil millones a repartir entre todas sus categorías.
En él, un único jugador se ganó un total de $3.575.587.230 en Loto al lograr los 6 aciertos durante esta jornada.
La jornada histórica no queda ahí, ya que la categoría Recargado 6 aciertos otorgó $2.644.012.620 a un jugador.
Sumado a lo anterior, otro jugador ganó un Jubilazo por $1 millón y otro de $500 mil. A continuación, los resultados del sorteo 5378 del Loto:
- Loto: 15, 18, 23, 26, 28, 37 (comodín 22)
- Recargado: 7, 11, 25, 27, 30 y 34
- Revancha: 9, 16, 18, 28, 34 y 41.
- Desquite: 7, 14, 20, 26, 29 y 40.
Jubilazo
- 2, 7, 21, 30, 31, 38
- 8, 14, 21, 33, 34, 38
- 15, 28, 32, 33, 40, 41
- 7, 20, 31, 34, 35, 38
- 4, 11, 20, 28, 37, 41
- 7, 14, 29, 33, 37, 38
- 5, 8, 22, 25, 32, 41
Jubilazo 50 años
- 10, 28, 33, 35, 38, 39
- 9, 15, 27, 30, 31, 35
- 6, 9, 16, 19, 22, 24
