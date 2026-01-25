Meteorología emite aviso por tormentas eléctricas en 4 regiones de Chile: alerta preventiva para 10 comunas de la RM / Luis Fonseca

El sábado por la noche la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas en cuatro regiones del país.

Todo se debe a la llegada de una baja segregada que incluso podría dejar lluvia en algunos sectores de Santiago.

La situación aplica desde la tarde de este domingo 25 de enero hasta la madrugada del lunes 26 y las zonas afectadas son:

Región de Coquimbo (Cordillera)

Región de Valparaíso (Cordillera)

Región Metropolitana (Cordillera)

Región de O’Higgins (Cordillera)

Por lo demás, desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) también se declaró una alerta temprana preventina para 10 comunas de la Región Metropolitana.

En coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, la situación involucra a:

San José de Maipo

Puente Alto

Pirque

La Florida

Peñalolén

La Reina

Las Condes

Lo Barnechea

Vitacura

Colina

En cifras, se pronosticaron hasta 10 milímetros de agua en la cordillera tanto el domingo como el lunes. En la precordillera la cifra baja a un rango de entre 1 y 5 mm.

En paralelo, los vientos se situarían entre los 25 y los 40 kilómetros por hora.