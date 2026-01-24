Lluvia en Santiago: ¿A qué hora podría precipitar este domingo y cuántos mm se esperan en la RM?

Parece increíble, pero es cierto. Este domingo 25 de enero podría llover en Santiago y en otros puntos de la zona central.

Según José Bolbarán, meteorólogo de Mega, es posible que caigan entre 8 y 15 milímetros durante el evento meteorológico.

Eso sí, el profesional advirtió: “Como es una baja segregada esto puede ser muy disperso, en algunos lugares sí y en algunos lugares no”.

“Pero, lo que sí nos llama mucho la atención, para que lo tengamos presente, es que los montos se podrían generar en cortos periodos", sumó.

“En poco tiempo podrían caer una cantidad significativa de precipitaciones”, reveló durante la mañana del sábado.

Meteored precisa que los chubascos llegarían en la tarde-noche de este domingo y el agua se concentraría en sectores cordilleranos.

“Está bien interesante esto. Los modelos están mostrando precipitaciones entre el sur de la Región de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y parte de O’Higgins”, amplió Bolbarán.

Lo que sí es seguro es que las tempera máxima experimentará una baja en la capital. Tras varias jornadas en los 30°C, durante el cierre de la semana solo llegará a 27°C.