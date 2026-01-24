;

Lluvia en Santiago: ¿A qué hora podría precipitar este domingo y cuántos mm se esperan en la RM?

“En poco tiempo podrían caer una cantidad significativa de precipitaciones”, advirtió un meteorólogo ante el arribo de una baja segregada.

Javier Méndez

Lluvia en Santiago: ¿A qué hora podría precipitar este domingo y cuántos mm se esperan en la RM?

Parece increíble, pero es cierto. Este domingo 25 de enero podría llover en Santiago y en otros puntos de la zona central.

Según José Bolbarán, meteorólogo de Mega, es posible que caigan entre 8 y 15 milímetros durante el evento meteorológico.

Eso sí, el profesional advirtió: “Como es una baja segregada esto puede ser muy disperso, en algunos lugares sí y en algunos lugares no”.

“Pero, lo que sí nos llama mucho la atención, para que lo tengamos presente, es que los montos se podrían generar en cortos periodos", sumó.

“En poco tiempo podrían caer una cantidad significativa de precipitaciones”, reveló durante la mañana del sábado.

Revisa también:

ADN

Meteored precisa que los chubascos llegarían en la tarde-noche de este domingo y el agua se concentraría en sectores cordilleranos.

“Está bien interesante esto. Los modelos están mostrando precipitaciones entre el sur de la Región de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y parte de O’Higgins”, amplió Bolbarán.

Lo que sí es seguro es que las tempera máxima experimentará una baja en la capital. Tras varias jornadas en los 30°C, durante el cierre de la semana solo llegará a 27°C.

Contenido patrocinado

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada &#039;Aperture&#039; y así se escucha

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada 'Aperture' y así se escucha

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: &#039;Miren cómo quedé&#039;

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: 'Miren cómo quedé'

&#039;Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales&#039;: Max Luksic sobre iniciativa &#039;Patente en un Día&#039;

'Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales': Max Luksic sobre iniciativa 'Patente en un Día'

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de &#039;Nueva Vida&#039;: &#039;Hace mucho tiempo lo tenía en mente&#039;

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de 'Nueva Vida': 'Hace mucho tiempo lo tenía en mente'

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad