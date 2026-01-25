;

Gary Medel vuelve a quedarse sin título y extiende su inédita racha en el fútbol a nivel de clubes

La derrota ante Coquimbo por la Supercopa 2025 impidió que el histórico defensor celebrara por primera vez fuera de la selección en el arranque de la temporada local.

Martín Neut

Gary Medel - Supercopa 2025

Gary Medel - Supercopa 2025 / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Gary Medel volvió a quedar a las puertas de romper la mayor racha negativa de su carrera.

El experimentado volante defensivo disputó este domingo la Supercopa 2025 con Universidad Católica, pero la opción de conquistar su primer título a nivel de clubes volvió a escapársele tras la derrota de los cruzados ante Coquimbo Unido en definición a penales.

Revisa también:

ADN

El encuentro, que inauguró la temporada del fútbol chileno, terminó igualado sin goles en el tiempo reglamentario y se resolvió desde los doce pasos, donde los “Piratas” se impusieron por 8-7 y levantaron el trofeo.

El resultado no solo significó una nueva consagración para el elenco nortino, sino que también prolongó la inédita racha de Medel, quien pese a su extensa trayectoria internacional nunca ha logrado ser campeón con un club.

Casi 20 años de racha

Debutado profesionalmente en Universidad Católica en 2006, el “Pitbull” ha defendido camisetas de peso en Sudamérica y Europa, como Boca Juniors, Inter de Milán, Sevilla, Beşiktaş y Vasco da Gama, siendo habitual referente y capitán en varios de ellos.

Aun así, los títulos a nivel de clubes siguen siendo una deuda en su carrera, a diferencia de su exitoso paso por la selección chilena, donde fue parte clave de la Generación Dorada campeona de las Copas América 2015 y 2016.

Contenido patrocinado

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada &#039;Aperture&#039; y así se escucha

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada 'Aperture' y así se escucha

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: &#039;Miren cómo quedé&#039;

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: 'Miren cómo quedé'

&#039;Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales&#039;: Max Luksic sobre iniciativa &#039;Patente en un Día&#039;

'Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales': Max Luksic sobre iniciativa 'Patente en un Día'

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de &#039;Nueva Vida&#039;: &#039;Hace mucho tiempo lo tenía en mente&#039;

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de 'Nueva Vida': 'Hace mucho tiempo lo tenía en mente'

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad