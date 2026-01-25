Gary Medel vuelve a quedarse sin título y extiende su inédita racha en el fútbol a nivel de clubes

Gary Medel volvió a quedar a las puertas de romper la mayor racha negativa de su carrera.

El experimentado volante defensivo disputó este domingo la Supercopa 2025 con Universidad Católica, pero la opción de conquistar su primer título a nivel de clubes volvió a escapársele tras la derrota de los cruzados ante Coquimbo Unido en definición a penales.

El encuentro, que inauguró la temporada del fútbol chileno, terminó igualado sin goles en el tiempo reglamentario y se resolvió desde los doce pasos, donde los “Piratas” se impusieron por 8-7 y levantaron el trofeo.

El resultado no solo significó una nueva consagración para el elenco nortino, sino que también prolongó la inédita racha de Medel, quien pese a su extensa trayectoria internacional nunca ha logrado ser campeón con un club.

Casi 20 años de racha

Debutado profesionalmente en Universidad Católica en 2006, el “Pitbull” ha defendido camisetas de peso en Sudamérica y Europa, como Boca Juniors, Inter de Milán, Sevilla, Beşiktaş y Vasco da Gama, siendo habitual referente y capitán en varios de ellos.

Aun así, los títulos a nivel de clubes siguen siendo una deuda en su carrera, a diferencia de su exitoso paso por la selección chilena, donde fue parte clave de la Generación Dorada campeona de las Copas América 2015 y 2016.