Con Pailita y el Puma Rodríguez como invitados: lanzan evento benéfico “Desafío levantemos el sur”

La catástrofe provocada por los incendios forestales que está afectando a las regiones del Ñuble y Biobío ha movilizado a distintos actores de nuestra sociedad para ir en ayuda de las víctimas y damnificados que han perdido sus hogares.

Con motivo de esto, la ONG Desafío levantemos Chile organizó el evento Desafío levantemos el sur que será transmitido a través de Facebook, Instagram y YouTube el próximo jueves 29 de enero.

El evento tendrá en la animación a Carmen Gloria Arroyo, Francisco Saavedra, María Luisa Godoy, Jorge Zabaleta, Angélica Castro, Javiera Contador, Sergio Lagos, Benjamín Vicuña y Rafael Araneda.

Por el lado de los artistas, la carta más destacada es la del venezolano José Luis Rodriguez y de Pailita.

También se sumaron al evento Los Vásquez, La Combo Tortuga, Polimá Westcoast, Gloria Benavides y Horacio Saavedra, Flor de Rap, Pablito Pesadilla, La Noche, Supernova.