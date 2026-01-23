;

Tras anunciar su cierre definitivo: cadena del retail tiene remate final de ropa en sus últimos locales abiertos

“Venta final por cierre de local”, dice la fachada del espacio que Esprit aún conserva en Providencia. Conoce aquí el resto de coordenadas.

En agosto de 2025 se anunció el cierre definitivo de las operaciones de Esprit en Chile, tras meses de incertidumbre por la crisis financiera global de la cadena.

A partir de esa fecha, la marca inició un plan de salida paulatina que incluyó liquidaciones masivas en sus principales sucursales, programando el cese definitivo de sus últimas tiendas físicas para el primer trimestre de este 2026.

Si bien ya bajaron la cortina en muchas de sus locaciones, aún existen puntos de venta disponibles con remates de ropa y accesorios.

“Venta final por cierre de local” dice el único espacio que conservan en Providencia. En el pequeño recinto hay poleras por $7.990, shorts y faldas por $12.990, y pantalones 2x1 a $16.990, por solo mencionar parte de la oferta.

Estas son las únicas tiendas de Esprit que continúan abiertas en Chile

En la ciudad de Santiago:

  • Providencia (Av. Providencia 2068)
  • Plaza Los Dominicos
  • La Fábrica Outlet
  • Apumanque

En regiones:

  • Plaza Reñaca (Región de Valparaíso)
  • Villarica (Región de La Araucanía)
Esprit en Providencia. / ADN.cl

