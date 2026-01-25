;

En la temporada 2025-2026: Gobierno confirma más de 350 personas detenidas por provocar incendios

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, detalló que parte de los detenidos está vinculada a “delitos de incendio que han generado riesgos en las personas”.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

Agencia UNO / LUKAS SOLIS SAEZ

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, entregó un balance sobre las personas detenidas por provocar incendios durante esta temporada 2025-2026.

En conversación con Mesa Central de Canal 13, el secretario de Estado partió detallando que “de estos últimos incendios (en las regiones de Ñuble y Biobío) tenemos 30 personas detenidas”.

ADN

“De lo que comenzó la temporada de incendios, sin embargo, que se comienza técnicamente a partir del 1 de septiembre del año pasado hasta hoy, tenemos más de 357 personas detenidas asociadas a incendios”, añadió.

En esa línea, señaló que, de ese total, “más de 130 están vinculados a delitos de incendio que han provocado riesgos en las personas”.

