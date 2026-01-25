La salida de Rubén Amorim le cambió la realidad al Manchester United, que ahora, con Michael Carrick en la banca, sumó los dos mejores resultados de su temporada.

Si la semana pasada ya bajaron al City en el derbi de Manchester, este domingo viajaron hasta Londres para vencer al Arsenal por 3-2 en su propia casa, en un partidazo válido por la fecha 23 de la Premier League.

El cometido comenzó cuesta arriba para los “Diablos Rojos”, que arrancaron en desventaja producto de un autogol de Lisandro Martínez (29′), a quien el balón le rebotó en el taco tras un centro de Martin Odegaard.

Pero la reacción del United no tardó en llegar y, tras una salida en falso de Martín Zubimendi, fue Bryan Mbeumo (37′) quien aprovechó para definir mano a mano ante David Raya y decretar el 1-1.

Los “Reds” completarían la remontada en la segunda parte con un golazo de Patrick Dorgu (50′), quien se asoció con Bruno Fernandes y luego sacó una volea inatajable para el arquero de los “Gunners”.

De todas maneras, el Arsenal aún tendría respuesta y lo haría con su arma más eficaz: el balón detenido. Tras un tiro de esquina y una serie de rebotes en el área, Mikel Merino (84′) fue el encargado de marcar el 2-2.

Cuando parecía que en los minutos finales serían los locales quienes acecharían el arco de Senne Lammens, los de Manchester golpearon nuevamente y, con un golazo de Matheus Cunha (87′), se quedaron con el triunfo por 3-2.

Con este resultado, la Premier League vuelve a ajustarse en la parte alta de la tabla, ya que el Arsenal quedó con 50 puntos, mientras que Manchester City y Aston Villa aprovecharon sus triunfos y llegaron a 46 unidades. Por su parte, el United trepó hasta la cuarta ubicación con 38 puntos, instalándose en zona de clasificación a la Champions League.