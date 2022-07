51 años sin Jim Morrison: cinco imperdibles de The Doors en el aniversario de muerte del ícono del rock mundial

Remontarse a la década de los 60, es transportarse a un vibrante escenario en el que la electricidad de The Doors inunda los clásicos del momento, sobretodo con un ícono como Jim Morrison a la cabeza.

Y es que Morrison no solamente llamaba la atención por su excentricismo, conflictos con la policía o ridiculeces propias del fervor del escenario, sin que además por su indiscutible talento.

Un día como hoy, pero de 1971 el aclamado rockero norteamericano pasó a formar parte del famoso club de los 27, pues un 3 de julio, el cantante fue encontrado sin vida por Pamela Courson (su pareja), en la bañera de su departamento del barrio de Le Marais en París, Francia.

Si bien existen diversas teorías y versiones sobre su muerte, incluyendo la idea de un suicidio y de un asesinato, el acta de defunción declaró que Morrison habría muerto de un paro cardíaco, aunque posterior a su deceso se dedicaron libros e investigaciones exhaustivas para esclarecer los hechos.

Indudablemente The Doors y Morrison marcaron un precedente en la historia de la música, siendo la agrupación formada además por Roy Manzarek (teclados), John Densmore (batería) y Robby Krieger (guitarra) un conjunto que creció de forma explosiva, exponiendo su mística prosa con tonalidades de blues, la cual se distinguiría de otros proyctos de la época, y también del presente.

51 años sin Jim Morrison: Cinco imperdibles de The Doors

Light My Fire

Con un inmovilizador golpe de batería en su apertura, y un exaltante disparo disparo de cierre de toda la agrupación banda siete minutos después, Light My Fire podría ser una representación perfecta de lo que significa The Doors. Una composición atractiva, pretenciosa, psicodélica y brillante. La canción alcanzó el número de Billboard en 1967, convirtiéndose en un importante símbolo de la época.

When the Music’s Over

Once minutos de canción que no solo dan el puntapié final al disco Strange Days, sino que se encarga de entregarle una identidad inigualable. When the Music’s Over, comienza con una tenue introducción que construye el cimiento de un grito, el cual revelará la obra con dejos apocalípticos y perturbadores.

Break on Through (To the Other Side)

La canción de apertura del álbum debut homónimo de The Doors no llegó a las listas, de hecho, nunca se despegó de la posición número 126. Sin embargo ‘Break on Through’ se convirtió en un sello clasico y distintivo. Y es que los famosos riffs del teclado de Manzarek, las eléctricas líneas de guitarra de Krieger, la batería estilo jazz de John Densmore marcaron la pauta de lo que se transformaría en un éxito rotundo, además claro, de la controversial letra de Morrison.

Hello, I Love You

El segundo y último sencillo No. 1 de The Doors se desprende de su único álbum No. 1. “Hola, te amo, me podrías decir tu nombre” es parte de lo que abarca la declaración de amor construida en torno a un riff interpretado por tecladista Ray Manzarek. Una canción simple, que crece con los punteos de Robby Krieger.

Love Me Two Times

El segundo álbum de The Doors, Strange Days, vio la luz cuando su estreno todavía se encontraba pisando el Top 10. El anterior mencionado, es tanto un seguimiento del primero, pero podría ser considerado más como una expansión del disco The Doors (1966-1967), transformando a Love Me Two Times en una especie de puente entre ambos álbumes. La guitarra característica del comienzo, marcada por los niveles de Manzarek logran que la canción sea representativa de todo lo que podemos considerar rockero para la década de los 60.