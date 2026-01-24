Mbappé sigue en racha y lidera otra victoria del Real Madrid para “meterle presión” al Barcelona / JOSE JORDAN

Pese a todas las dudas respecto de la temporada del Real Madrid, que derivó en la salida de Xavi Alonso de la banca “merengue”, hay un nombre que mantiene en alto el futuro del club.

Se trata de quien es, sin duda, su gran estrella: Kylian Mbappé, que desde que se ausentó del debut de Arbeloa en la banca, cuando quedaron eliminados de la Copa del Rey a manos del Albacete, no ha parado de convertir.

Así como anotó en el triunfo ante Levante y un doblete en Champions League ante el Mónaco, extendió su racha este sábado, ante Villarreal.

En el Estadio de la Cerámica, el galo destrabó el partido al minuto 47 cuando, luego de una buena jugada colectiva, abrió la cuenta en plena área chica.

VINI SALVÓ LA PELOTA ANTES QUE SE VAYA DEL CAMPO, ARMÓ UNA GRAN JUGADA Y MBAPPÉ TERMINÓ REMATANDO: así llegó el 1-0 de Real Madrid vs. Villarreal.



— SportsCenter (@SC_ESPN) January 24, 2026

Ya en los descuentos, Kylian Mbappé fue derribado en plena área del “Submarino Amarillo” y, a diferencia de las horrorosas ejecuciones de Brahim Díaz y Cristian Zavala, que han dado la vuelta al mundo, el delantero hizo un impecable “picotón” para el 2-0 final, completando cinco goles en los últimos tres partidos.

¡LOS GENIOS HACEN ESO! MBAPPÉ PICÓ LA PELOTA Y MARCÓ EL 2-0 DE REAL MADRID ANTE VILLARREAL.



— SportsCenter (@SC_ESPN) January 24, 2026

Con este resultado, Real Madrid alcanza provisoriamente la cima de la Liga Española, con 51 puntos, dos más que el Barcelona, que mañana domingo buscará recuperar el liderato recibiendo al Real Oviedo.