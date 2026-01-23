;

Chayanne envía emotivo mensaje a los damnificados de los incendios: “Es momento de...”

El artista de Puerto Rico utilizó su cuenta personal de X para dar su apoyo a los afectados del Ñuble y Biobío.

La catástrofe de los incendios forestales que han afectado a las regiones del Ñuble y Biobío ha conmovido al mundo.

Según el último reporte oficial entregado por las autoridades hay 21 víctimas fatales en las regiones afectadas y 20 mil personas damnificados.

En medio del desastre, el artista puertorriqueño, Chayanne utilizó su cuenta personal de X para enviarle un emotivo mensaje a las víctimas de los incendios.

"A mi gente de Concepción quiero decirles que mis oraciones están con ustedes, es momento de unirse y trabajar en equipo. Esperemos que pronto se supere todo, mientras tanto cuídense unos a otros", indicó.

El mensaje se llenó de mensajes de agradecimiento por parte de los fanáticos chilenos. “Tus chicas de calipso nos unimos e iremos en ayuda de Concepción”, comentaron algunos usuarios.

Chayanne se encuentra pendiente de la situación que ocurre en el sur de Chile, ya que el 7 de febrero se encuentra programado su presentación en el Estadio Ester Roa de Concepción en el marco de la gira Bailemos otra vez.

