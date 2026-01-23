;

“Una UDI desesperada celebró triunfos de papel”: diputados PDG reaccionan a ratificación de victoria electoral en el Maule

Luego de que la UDI ingresara una reclamación, el Tricel ratificó el triunfo de Guillermo Valdés (PDG) por sobre el diputado a la relección Felipe Donoso.

Ruth Cárcamo

Los diputados electos del Partido de la Gente (PDG) arremetieron contra la UDI tras ratificarse el triunfo de Guillermo Valdés en el Distrito 17, Región del Maule, por parte del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

Cabe recordar que la UDI había ingresado una reclamación solicitando una nueva revisión de mesas para lograr recuperar el escaño perdido ante el PDG, lo que generó una fuerte polémica entre ambas colectividades.

Al respecto, la diputada electa Flor Contreras comentó que “lo que vivimos estos días fue una prueba de fuego para nuestra democracia, donde una UDI desesperada celebró triunfos de papel y difundió información falsa”.

“Actuando de forma matonesca”

Misma postura manifestó su par Tamara Ramírez: “No podemos dejar pasar la actitud irresponsable de la UDI, es una vergüenza que hayan difundido información falsa y que se dieran ganadores antes de tiempo”.

En tanto, el diputado electo Fabián Ossandón sostuvo respecto de la UDI que “no es la forma de actuar de un sector responsable, y meter presión indebida al Tricel para intentar forzar un resultado”.

Finalmente, su par Patricio Briones indicó que “es inaceptable que la UDI, en un acto de desesperación, haya intentado adjudicarse un triunfo falso antes de tiempo, difundiendo mentiras y actuando de forma matonesca para presionar indebidamente al Tricel”.

