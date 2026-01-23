;

Presidente Boric le sube el tono al oficialismo: “De una vez por todas, pónganse a la altura”

Tras ser consultado por la fractura oficialista en medio de los incendios, el Mandatario manifestó que “la gente no quiere ver peleas, declaraciones cruzadas por la prensa”.

Tras el cónclave convocado por el Socialismo Democrático, donde se excluyó al Frente Amplio y el Partido Comunista, y las recriminaciones surgidas desde ese sector por la forma en que el Ejecutivo ha abordado la fractura del oficialismo, el Presidente Gabriel Boric emplazó a los partidos políticos a actuar con mayor responsabilidad y compromiso.

Las declaraciones se dieron en un punto de prensa realizado en el Palacio de La Moneda, donde el Mandatario informó sobre las medidas de apoyo impulsadas por el Gobierno para las personas afectadas por los incendios forestales en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía.

En la instancia, Boric fue consultado por la mencionada reunión y por los dichos del presidente del PPD, Jaime Quintana, quien sostuvo que el Ejecutivo no estaría desempeñando un rol activo frente al quiebre oficialista.

“El Ejecutivo, en pleno, está dedicado a estar donde se necesita para los ciudadanos afectados por la catástrofe. Yo lo que le pido a los partidos políticos, a todos los partidos políticos, es que se pongan a la altura de la situación”, afirmó el Presidente, subrayando que su llamado es transversal.

“La gente no quiere ver peleas, declaraciones cruzadas por la prensa. Al final del día, esas cosas terminan alejando a la gente de la política. Nos quieren ver trabajando, nos quieren ver unidos por Chile.Entonces, por favor, de una vez por todas, pónganse a la altura”, enfatizó.

El Jefe de Estado también abordó las críticas formuladas desde la oposición, entre ellas las de una diputada electa del Partido Republicano y las del exministro del Interior, Felipe Delgado, respecto a la respuesta del Gobierno ante la emergencia.

El Presidente descartó dichas acusaciones y aseguró que las autoridades han estado desplegadas de manera permanente en las zonas afectadas. “Nosotros hemos estado prácticamente todos los días en terreno con los alcaldes. Hemos destinado ministros, subsecretarios, además de todos los equipos regionales en terreno”, afirmó.

En esa línea, recordó que la respuesta ante la emergencia involucra a múltiples instituciones del Estado: “Debo recordar que el Estado son muchas instituciones. Cuando alguien dice que aquí no se ha hecho nada o se ha hecho mal, no está atacando al gobierno, está hablándole también a las Fuerzas Armadas, está hablándole también a la gente de Senapred que ha estado ahí, está hablando también a los municipios, a las gobernaciones regionales.”.

