“Junta de Paz”: Trump lanza nuevo organismo internacional y asegura que “podremos hacer prácticamente lo que queramos”

En medio de un tenso escenario a nivel internacional, donde Estados Unidos ha mantenido un rol activo de intervencionismo y toma de posición generando aún más revuelo, Donald Trump hizo un importante y controversial anuncio.

Durante su visita a Davos, Suiza, en el marco del Foro Económico Mundial, el mandatario oficializó la creación de la Junta de Paz, un organismo internacional que pretende consolidar los inestables alto al fuego y llegar a la resolución de conflictos de forma concreta.

Sin embargo, surgieron especulaciones inmediatas alrededor del mundo, sobre todo por su posicionamiento frente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y algunas limitaciones que se pueda autoimponer en diversos escenarios.

Acompañado por unos veinte jefes de Estado y Gobierno, incluyendo los de Argentina, Paraguay y Hungría, el presidente de EE. UU. firmó la carta fundadora tras repasar conflictos clave como Gaza, Irán, Ucrania y Venezuela.

Aliados, invitaciones y exigencias económica

La ceremonia contó con el respaldo explícito de figuras como el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, quien destacó la orientación práctica del proyecto: “Estos de aquí son líderes que están en favor de la acción, porque Trump es un presidente de acción”.

Según informaron, para obtener un puesto permanente en esta “Junta de Paz”, los interesados deberán aportar $1.000 millones de dólares en efectivo, una condición que planteada como filtro para compromisos serios, aunque no es obligatoria para membresía temporal de tres años.

Entre las invitaciones extendidas figuran nombres de peso y contraste como Vladimir Putin de Rusia (quien evalúa unirse pese al conflicto en Ucrania), Volodimir Zelenski de Ucrania e incluso el papa León XIV.

Otros ya adheridos incluyen :

Israel

Turquía

Egipto

Arabia Saudita

Qatar

Indonesia

Pakistán

Emiratos Árabes Unidos

Vietnam

Kazajistán

Bielorrusia

Bahrein

Marruecos

Kosovo

Kazajstán

Uzbekistán

Indonesia

Además de los ya mencionados Argentina, Paraguay y Hungría.

Pese a las especulaciones sobre el rol que cumplirá la Junta de Paz respecto al posicionamiento frente a la ONU, Trump asegura que existirá colaboración, aunque dejando en claro que son independientes y libres de actuar por sí mismos.

“Una vez que esta junta esté completamente formada, podremos hacer prácticamente lo que queramos. Y lo haremos en conjunto con las Naciones Unidas”, expuso, con la ilusión de que una labor conjunta sea productiva.

“Las Naciones Unidas tienen un potencial enorme, y creo que la combinación de la Junta de la Paz con el tipo de personas que tenemos aquí podría ser algo muy, muy singular para el mundo”, agregó.

Este lanzamiento llega un día después de que Estados Unidos retirara sus amenazas sobre Groenlandia, territorio autónomo danés visto como estratégico para la seguridad nacional.