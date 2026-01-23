Tres intentos fallidos y una cuarta apuesta: la compleja venta del hotel cinco estrellas inconcluso en Viña del Mar / Manuel Lema Olguín

Un nuevo intento por vender el inconcluso proyecto de hotel cinco estrellas en Viña del Mar inició CorpGroup, ligado al holding del Grupo Saieh, luego de tres procesos fallidos y con las obras paralizadas desde 2022.

Según información publicada en The Clinic, se trata del terreno ubicado en avenida San Martín 1355, donde históricamente funcionó el exSanatorio Marítimo.

El proyecto, cuyas obras comenzaron en 2015, quedó detenido tras la reorganización financiera de HRV S.A., la sociedad de inversiones a cargo, que acumulaba pasivos por $11.758 millones.

En ese contexto, y con el acuerdo de sus acreedores, el empresario Álvaro Saieh se comprometió a enajenar el activo para saldar parte de las deudas.

Desde 2023, CoGroup ha impulsado distintos procesos de venta, incluyendo una licitación por US$16 millones, una venta directa y una segunda licitación en 2025, todos sin éxito.

Pese a ello, la empresa inició este mes una nueva estrategia, optando por conversaciones directas con potenciales interesados. Desde CorpGroup señalaron que los detalles de estas gestiones “son de carácter privado”.

El holding aclaró además que la venta considera el terreno con o sin el permiso de edificación del hotel, lo que permitiría al futuro comprador definir un uso distinto para el predio, sujeto a las autorizaciones municipales correspondientes.

Según datos del Servicio de Impuestos Internos, el terreno de 5 mil metros cuadrados tiene un avalúo fiscal superior a los $4.477 millones.

A las dificultades financieras se suma un nuevo flanco legal: en mayo de 2025, la Fundación Defendamos la Ciudad solicitó que se declare la caducidad del permiso de edificación, lo que podría complicar aún más el futuro del proyecto.