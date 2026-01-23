Este es el nuevo mall abierto que podría abrir en Santiago: inversión de US$ 25 millones
Holding Patagónica ya ingresó el proyecto y espera el permiso municipal para el inicio de obras.
Próximamente, Santiago podría tener un nuevo mall abierto, ubicado en la comuna de Conchalí.
Holding Patagónica tendría en sus planes una inversión de US$ 25 millones para transformar su tienda DKo Home, en el Parque Industrial El Cortijo, en un “Open Mall”.
“Estamos ya con el proyecto ingresado a la municipalidad a la espera de que nos den el permiso de inicio de obras”, aseguró Alejandro Sánchez, director DKo Home, al Diario Financiero.
La firma estaría trabajando en la definición de arquitectura final y ya activó el equipo responsable de arrendar los espacios a nuevos operadores comerciales.
“No nos interesa estar en todos los malls; apostamos a ser una tienda de destino donde la gente vaya específicamente a buscarnos”, dijo el cabecilla en otra parte del diálogo.
Por lo demás, su espacio en Conchalí ya tiene buena conectividad con la Línea 3 del Metro de Santiago (estación Los Libertadores) y la Autopista Central.
“Queremos estar en otras provincias, pero manteniendo el formato como tienda de destino”, sumó el ejectuvo, en paralelo a su gran de mayor peso. No hay contratos cerrados, pero se inclinarían por sectores como Concepcion o Viña del Mar debido a su densidad poblacional.
