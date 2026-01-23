Este es el nuevo mall abierto que podría abrir en Santiago: inversión de US$ 25 millones

Próximamente, Santiago podría tener un nuevo mall abierto, ubicado en la comuna de Conchalí.

Holding Patagónica tendría en sus planes una inversión de US$ 25 millones para transformar su tienda DKo Home, en el Parque Industrial El Cortijo, en un “Open Mall”.

“Estamos ya con el proyecto ingresado a la municipalidad a la espera de que nos den el permiso de inicio de obras”, aseguró Alejandro Sánchez, director DKo Home, al Diario Financiero.

La firma estaría trabajando en la definición de arquitectura final y ya activó el equipo responsable de arrendar los espacios a nuevos operadores comerciales.

“No nos interesa estar en todos los malls; apostamos a ser una tienda de destino donde la gente vaya específicamente a buscarnos”, dijo el cabecilla en otra parte del diálogo.

Por lo demás, su espacio en Conchalí ya tiene buena conectividad con la Línea 3 del Metro de Santiago (estación Los Libertadores) y la Autopista Central.

“Queremos estar en otras provincias, pero manteniendo el formato como tienda de destino”, sumó el ejectuvo, en paralelo a su gran de mayor peso. No hay contratos cerrados, pero se inclinarían por sectores como Concepcion o Viña del Mar debido a su densidad poblacional.