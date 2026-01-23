Tensión en el futuro oficialismo: Partido Social Cristiano invita a “evaluar” participación de Evopoli en el gobierno de Kast

La conformación del gabinete del Presidente electo José Antonio Kast ha generado reacciones diversas en torno a la designación de Judith Marín como futura ministra de la Mujer y la Equidad de Género. La militante del Partido Social Cristiano (PSC), conocida por su postura contraria al aborto y defensora de las terapias de conversión, ha sido objeto de cuestionamientos desde distintos sectores.

Desde el PSC han defendido el nombramiento, mientras que las críticas no se han limitado al oficialismo. Eel expresidente de Evopili, Hernán Larraín Matte, manifestó reparos a la designación, señalando que se trata de una decisión que considera un “error”.

En declaraciones a Tele13 Radio, Larraín Matte afirmó que Marín “puede ser del credo que quiera”, pero sostuvo que su perfil y declaraciones previas generan dudas respecto del rol que cumplirá el Ministerio de la Mujer durante el próximo gobierno.

Las declaraciones motivaron una respuesta del Partido Social Cristiano, que llamó a Evópoli a revisar su posición dentro del futuro gobierno de Kast. El planteamiento se da en el contexto de la participación de Evópoli en el gabinete, donde el diputado Francisco Undurraga fue designado como próximo ministro de las Culturas.

A través de una publicación en la red social X (ex Twitter), el Partido Social Cristiano indicó que quienes cuestionen las decisiones del Presidente electo deben definir si serán parte del Gobierno o de la oposición.

Si Evópoli cuestionará las decisiones del presidente Kast, debería evaluar si realmente será parte del Gobierno o de la oposición. — Partido Social Cristiano (@psc_cristiano) January 23, 2026

Posteriormente, la presidenta de la colectividad, Sara Concha, señaló que es necesario mantener coherencia entre la participación en el Ejecutivo y las posturas públicas, planteando que el respaldo a las decisiones presidenciales debe darse desde el inicio de la administración.