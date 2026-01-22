;

Ejecutivo advierte que proyecto de Evopoli, RN y UDI podría sacar de la cárcel a más de 700 violadores y homicidas

El Senado comenzó a discutir la propuesta que contempla beneficios para condenados a penas de privación de libertad que se encuentren en una condición de avanzada edad o que padezcan enfermedades terminales.

Pablo Castillo

Ejecutivo advierte que proyecto de Evopoli, RN y UDI podría sacar de la cárcel a más de 700 violadores y homicidas

Ejecutivo advierte que proyecto de Evopoli, RN y UDI podría sacar de la cárcel a más de 700 violadores y homicidas / MoreISO

El Senado inició el primer debate del proyecto de ley que propone que determinadas personas condenadas a penas de cárcel puedan cumplirlas en sus domicilios, bajo la modalidad de reclusión domiciliaria total.

La iniciativa fue presentada por los senadores Francisco Chahuán (RN), Luz Ebensperger (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Alejandro Kusanovic (Evópoli) y Carlos Kuschel (RN). Durante el inicio de la discusión legislativa, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, manifestó el rechazo del Gobierno, apuntando a lo que calificó como “falencias técnicas y jurídicas” del texto.

Revisa también

ADN

En esa línea, el secretario de Estado advirtió que la propuesta podría entrar en conflicto con tratados internacionales vigentes y permitir que personas condenadas por delitos graves accedan al beneficio de cumplir sus penas en sus hogares.

Señaló que de los potenciales beneficiarios 370 son personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, 365 condenadas por delitos comunes, de los cuales 192 por abusos sexuales, 155 por delitos de violación, 27 por delitos de homicidio y 5 por parricidio, totalizando 735 personas que podrían acceder al eventual beneficio.

De acuerdo con el proyecto presentado por parlamentarios de la oposición, el beneficio podría aplicarse a personas condenadas a penas privativas de libertad que padezcan una enfermedad grave o terminal, presenten una discapacidad o condiciones que hagan indigna su permanencia en prisión, o bien se encuentren en edad avanzada.

Lo anterior, considerando criterios combinados de edad y tiempo ya cumplido de la condena. En este último caso, el umbral se fija en los 70 años para hombres y 65 para mujeres, siempre que la suma de la edad y los años cumplidos en prisión alcance los 80 años.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad