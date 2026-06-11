Muere conocida influencer a sus 43 años: habría sido asesinada a disparos en su casa / Agencia Getty

El mundo de las redes sociales está de luto. Esta semana se dio a conocer sobre el fallecimiento de Alzira Maria Theodoro Luiz, una creadora de contenidos brasileña que perdió la vida a los 43 años de edad.

Según indican los reportes policiales, la “influecer agroindustrial”, como era conocida, habría sido asesinada a disparos en su propia casa, en Brasil.

La investigación apunta a que la mujer habría intentado huir después de que unos hombres armados llegaran a la residencia, en una zona rural de Mutum. No obstante, la creadora de contenidos fue alcanzada con heridas mortales, señala el medio local Metrópoles.

El medio antes citado indica que la policía recuperó dos casquillos de calibre 9mm, dos fragmentos de proyectil, una carabina de aire comprimido y el propio teléfono de la fallecida influencer.

Esto último, ha llevado a las autoridades locales a estudiar el caso como un presunto asesinato. No obstante, de momento aún no se ha dado con la identidad de ningún posible sospechoso del caso.

La creadora de contenidos contaba con más de 70 mil seguidores y cerca de un millón de “me gusta” en TikTok.

En esta última plataforma, Alzira Maria se dedicaba a mostrar a sus seguidores su día a día siendo productora rural, especialmente sobre el cultivo del café.