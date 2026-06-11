Carabineros recupera camión robado con $55 millones en whisky: dos detenidos tras persecución en Quilicura

Un violento robo de camión terminó con dos detenidos y una carga recuperada avaluada en $55 millones, luego de un operativo de Carabineros que se extendió desde el sector de Autopista del Sol con Américo Vespucio hasta la comuna de Quilicura.

Según los antecedentes policiales, un grupo de sujetos armados, que se movilizaba en dos vehículos particulares, interceptó un camión de carga e intimidó a su conductor.

Tras obligarlo a descender del vehículo, los involucrados efectuaron disparos al aire y huyeron con el móvil.

Persecución policial terminó con un detenido baleado

Luego de la alerta, Carabineros realizó la difusión radial del encargo y logró ubicar a los responsables, iniciando un seguimiento controlado. El procedimiento terminó en la intersección de Américo Vespucio con Ismael Briceño, en Quilicura.

De acuerdo con la información preliminar, uno de los individuos apuntó con un arma de fuego al personal policial, situación que llevó a los funcionarios a utilizar sus armas de servicio en cuatro oportunidades.

Producto del procedimiento, uno de los detenidos, un hombre chileno de 46 años con antecedentes penales, resultó lesionado por un impacto balístico en el abdomen, en el costado derecho. Posteriormente fue trasladado hasta el servicio de urgencias del Hospital San José, donde recibió atención médica.

En paralelo, Carabineros concretó la detención de un segundo hombre adulto, cuya identidad no había sido establecida al momento del reporte. Este sujeto resultó lesionado producto de una caída mientras intentaba huir del lugar.

El camión sustraído fue recuperado junto con su carga, correspondiente a botellas de whisky. Según los antecedentes del caso, la mercadería fue avaluada en $55.000.000.