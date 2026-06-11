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Icónico personaje del humor futbolero debuta en Chile: quién es Eber Ludueña

El personaje, creado e interpretado por el reconocido humorista argentino Luis Rubio, aterrizará por primera vez en Chile.

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Icónico personaje del humor futbolero debuta en Chile: quién es Eber Ludueña

Eber Ludueña, el legendario ex futbolista ficticio creado por el humorista argentino Luis Rubio, llegará por primera vez a Chile durante agosto para presentar un espectáculo que mezcla humor, fútbol y recuerdos que conectan con varias generaciones de hinchas.

Convertido en un clásico del humor deportivo latinoamericano, Eber Ludueña construyó una carrera de más de dos décadas relatando sus supuestas hazañas futbolísticas, lesiones imposibles, polémicas arbitrales y delirantes aventuras de camarín.

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Su debut en Chile contempla presentaciones en Santiago y Viña del Mar, donde el público podrá apreciar una rutina especialmente diseñada para futboleros, cabuleros y amantes del humor cotidiano.

Durante el espectáculo, el rústico Eber abordará temas tan diversos como las cábalas mundialistas, las costumbres de los hinchas, las nuevas tecnologías aplicadas al fútbol, los viajes de pretemporada, las anécdotas de vestuario y una selección de los insultos más memorables de la historia del deporte.

Fechas del lateral ficticio

5 de agosto – Teatro San Ginés, Santiago - 20:00 horas

7 de agosto – Barbones Comedy, Viña del Mar - 20:00 horas

Entradas disponibles a través de Ticketmaster para Santiago y Ticketplus para Viña del Mar.

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