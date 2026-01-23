Parisi reacciona a fallo que ratifica a diputado del PDG en el Maule: “Esperamos las disculpas públicas de la UDI”

El excandidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, manifestó estar contento tras el fallo del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que rechazó el reclamo de la UDI y ratificó la elección de Guillermo Valdés por el PDG en el Distrito 17 del Maule.

“Esperamos las disculpas públicas de la UDI aunque no va a ocurrir”, expresó Parisi. Y añadió: “estamos muy contentos y entusiasmados. Ganamos, a pesar de la tremenda presión que hizo la UDI. Presión económica, mediática y política”.

Asimismo, el tres veces candidato declaró: “espero las disculpas públicas de la UDI, aunque no va a ocurrir. Todos sabemos por qué. En los últimos días hubo una presión mediática para influir y meter la mano en la urna. Afortunadamente, el sistema funcionó y salió ratificado nuestro candidato”.

Por su parte, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, lamentó en Radio Infinita las acusaciones del PDG, apuntando que “lo que corresponde en democracia es que, si tienes dudas o antecedentes de un error, lo que la ley manda es que uno escriba eso y lo presente en un tribunal, no que lo haga saber en los medios y que genere escándalo o no reconozca el triunfo de los otros. Y eso fue lo que hicimos”.